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Özel okullarda ‘erken kayıt’ tuzağı! Yüzde 300’e kadar zam istiyorlar…

24.12.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel okullar ocak ayından itibaren velilere bir sonraki yıl için avantajlı bir fiyatla kayıt imkanı sunuyor. Erken kayıt yaptıran daha az ücret ödüyordu. Bu yıl ise erken kayıt dönemi çok daha erken başladı. Daha yıl bitmeden velilerden kayıt yaptırmaları isteniyor ancak fiyatlarda fahiş oranda bir artış var. Özel okullara geçtiğimiz yıl zam sınırı getirilmişti, okullar da muhtemelen o sınıra takılmamak için fırsatçılık yaparak kayıtları yenileme telaşına girdi. Ancak istenen zamlar inanılmaz...

Özel okullarda ‘erken kayıt’ tuzağı! Yüzde 300’e kadar zam istiyorlar…

Özel okullar 9 ay sonraki yeni dönemin kayıt ücretini şimdiden almaya başladı. Veliler sınır getirilmeyen zamlara isyan etti. Bir veli yaşadıklarını anlatırken ‘Geçen sene iki çocuk için ödediğimiz 90 bin liranın bu sene 180 bin liraya çıkmış olduğunu hayretler içerisinde öğrendik. Bu şartlar altında okulun önünden geçmeye bile korkar olduk çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz’ sözlerini kullandı. Bir başka veli de özel okulların zam talebi ile ilgili “Bu fiyatlar enflasyon oranları ile de bağdaşmayan yüzde 200’ü bulan oranlar. Özel okullara çocuklarını gönderen velilerin ekonomik durumu yüzde 100 ya da yüzde 200 artmadı” dedi.

Henüz dönem arası bile olmadı ama özel okullar şimdiden Eylül kayıtlarını almaya başladı. Kanuna göre özel okullar gelecek dönem için Ocak ayından önce zam oranı ve ücret belirleyemezler. 2023-2024 yılı için alınan erken kayıtlar aslında yasal değil. Zam oranları sınırları zorlayınca veliler geçen yıl olduğu gibi yine bir sınırlama getirilmesini istedi.

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‘YÜZDE 80 İLE YÜZDE 300 ARASINDA ZAM İSTİYORLAR!’

ATV Ana Haber’e konuşan Özel Okul Velileri Platformu Sözcüsü Özgür Özkan da özel okulların zam talepleri ile ilgili “Bir an önce bu rakamları kasaya alabilmek için özel okullar fahiş zamla şu anda velileri erken kayıta çağırıyorlar. Diyorlar ki velilere gelin erken kayıt yaptırın yüzde 80 ile yüzde 300 arasında değişen oranlarda zamlar öneriyorlar” dedi.

GEÇEN SENE ZAM ORANI TAVANI YÜZDE 36 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Hesaplamalara göre tavan zam oranı geçen sene yüzde 36 olarak belirlenmişti ancak bu oran önümüzdeki sene için geçerli değil henüz bir düzenleme yapılmadığı için de özel okullara velilerden yüzde 150’yi aşan ücretler talep ediyor.

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ÖZEL OKULLARIN ZAM ORANI NASIL BELİRLENİR?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu yaşanan durum için şu ifadeleri kullandı:

“Burayı ticarethane gibi görmemeleri gerekir. Veliler de müşteri değiller. Ocak ayında enflasyonun daha da düşük çıkacağını öngören bazı özel okullar fırsatçılık yapıp mevzuata aykırı olarak Aralık ayında kayıt yenileme için velilere baskı kurmakta. 12 aylık yurtiçi tüketici fiyat endeksinin ortalaması bakın toplamı değil ortalaması ve toptan eşya fiyat endeksinin ortalaması toplanıp ikiye bölünür. Azami 5 puan eklenerek özel okul fiyatları belirlenir.”

FAHİŞ ZAM ORANINI KABUL ETMEK ZORUNDA DEĞİLLER

Erken kayıt altında yüzde 200 gibi taleplerle karşılaşan velilerin bunu kabul etmek zorunda olmadıkları belirtilirken ilan edilmeden önce talep edilen ücretlerin yasal olmadığı için iadesinin de talep edilebileceği öğrenildi.

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