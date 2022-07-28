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Özel okullarla veliler davalık olmuştu! Ücret iadesi bekleyenleri üzecek haber

28.07.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs sürecinde eğitim uzaktan yapılması, özel okullarla velileri karşı karşıya getirdi. Bazı hizmetleri alamadığını belirten aileler, ücret iadesi istedi. Özellikle yol ve yemek ücreti konusunda davalık olan birçok aile, talepleri doğrultusunda ücret iadesi aldı. Benzer bir davada sürece dahil olan Yargıtaydan tam tersi bir karar çıktı ve mahkeme ücret iadesi kararını iptal etti.

Özel okullarla veliler davalık olmuştu! Ücret iadesi bekleyenleri üzecek haber

Koronavirüs pandemisinde uzun bir süre eğitim uzaktan olacak şekilde devam etti. Bu süreçte özel okullarla veliler yol ve yemek gibi ücretlerin iadesi konusunda karşı karşıya geldi. Bu hizmetleri alamadıkları için mahkemenin yolunu tutan veliler çoğu zaman davayı kazandı ve ücret iadesi aldı. Zonguldak'taki benzer bir davada ise tersi bir karar çıktı. İtirazlar üzerine sürece dahil olan Yargıtay, okulun uzaktan da olsa eğitim vermeye devam ettiğini gerekçesiyle ücret iadesi kararını bozdu.

ÖDENEN İKİ TAKSİTİN İADESİNE KARAR VERİLDİ

Zonguldak'ta bir özel okulda eğitim gören E.K.T.'nin velisi, pandemi nedeniyle eğitimin uzaktan olmasını gerekçe göstererek 3 bin 600 lira tutarındaki ödediği iki taksitin tarafına iade edilmesi için Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Tüketici Hakem Heyeti, öğrencinin okula gitmemesini göz önünde bulundurarak ödenen taksitlerin iadesine karar verdi.

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MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Özel okulun avukatı İbrahim İlkbahar kararı yargıya taşıyarak itiraz etti. Zonguldak 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, derslerin mevzuata uygun olarak devam ettiğini, ancak yapılamayan spor, sosyal etkinlik, beslenme gibi faaliyetlerin eğitim amacıyla yapıldığını göz önünde bulundurup, pandemi döneminin her iki taraf için de borçların karşılanmasında mücbir sebep sayılacağına, hakkaniyet gereği paylaştırmanın doğru olacağına, bu sebeple toplam bedelin yaklaşık yüzde 24’üne tekabül eden 3 bin 600 liranın öğrenci velisinin ödememesine karar vererek, itirazı reddetti.

ADALET BAKANLIĞINA BAŞVURDU

Bunun üzerine okulun avukatı, dosya maliyetinin düşük olması nedeniyle istinafa veya Yargıtaya gidilemediği için olağanüstü kanun yolu olan kanun yararına bozma talepli Adalet Bakanlığına başvurdu. Adalet Bakanlığı, eğitim hizmetinin şekli ve kapsamının kamu otoritesi tarafından belirlendiğini ve özel okulun Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karara uygun şekilde eğitim vermeye devam ettiğini, eğitim hizmetine ilişkin yerine getirememe durumunun oluşmadığını belirterek, yerel mahkemenin hatalı karar verdiğini ve verilen kararın kanun lehine bozulmasını Yargıtay'dan talep etti.

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YARGITAY KARARI BOZDU

Davayı inceleyen Yargıtay 3’üncü Dairesi ise kararında, beslenme, barınma veya servis ücretleri ile uzaktan eğitimin ayıplı hizmet anlamında eksik veya kusurlu olmasının davaya konu edilmediğini vurgulayarak, eğitim hizmetinin şekil ve kapsamının kamu otoritesi tarafından belirlendiği ve özel okulun ise Milli Eğitim Bakanlığınca alınan kararlara uygun hizmet verdiğini belirtti. Yerel mahkemenin verdiği kararın usul ve aykırı olduğu ifade edilerek, yerel mahkemenin kararı kanun yararına bozuldu.

İLK KARAR BOZULMASA DA YAŞANACAK SORUNLAR İÇİN EMSAL

Avukat İbrahim İlkbahar, kanun lehine bozma kararının emsal niteliğinde olduğunu söyleyerek, “Dosya maliyetinin düşük olması nedeniyle istinafa veya Yargıtay’a gidilemediği için olağanüstü kanun yolu olan kanun yararına bozma talepli Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır. Kanun yararına bozma ile Yargıtay’ca verildiği ve daha önce bir hukuki birlik bulunmadığı için artık yeni mahkemeler karar verirken bu kararı göz önünde bulundurmak zorundadır. Bu karar gerek mahkemeler gerek tüketici hakem heyetleri için yol göstericidir.” dedi. (DHA)

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