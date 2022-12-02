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Özel sağlık sigortasına zam yolda! 'Yüzde 100'den aşağı bir artış beklemiyorum'

02.12.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıla göre yüzde 124 artan özel sağlık sigortasına yeni zam yolda... Artan enflasyon ve döviz sonrası hastanelerin maliyetleri arttı. Bu durumunda yeni yılda sigortalara zam olarak yansıyacağı belirtildi. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, 'Yüzde 100'den aşağı bir artış beklemiyorum' dedi.

Özel sağlık sigortasına zam yolda! 'Yüzde 100'den aşağı bir artış beklemiyorum'

Devlet hastanelerinde bitmeyen kuyruklar, özel hastanelerde ise cep yakan fiyatlar var. Özel hastaneye gitmekte, özel sağlık sigortası yaptırmakta dar gelirli için artık lüks oldu.

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GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 124 ARTTI

Randevu çilesi çekmemek için vatandaşlar özel sağlık sigortasına yöneliyor ama primler çok pahalı. Fiyatlar geçen yıla göre yıllık yüzde 124 arttı. Yıllık prim 4 asgari ücret tutuyor, tutar 20 bin liradan fazla. Özel sağlık sigortası primleri yaşa ve riske göre daha da artabiliyor.

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YILLIK 24 BİN

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, özel sağlık sigortası priminin yıllık 24 bin, aylık ise 2 bin TL'ye denk geldiğini açıkladı. Devlet hastanelerinde özellikle tahlil ve emarda çok uzun süre olan randevunun söz konusu olduğunu açıklayan Bağcı, "Bunları orada görenler özel sağlık sigortasına ciddi anlamda yöneliyor" dedi.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASINA ZAM YOLDA

FOX'un haberine göre artan döviz kuru ve enflasyon hastanelerin maliyetini artırdı. Özel sigortaya ilgi de artınca fiyatlar katlandı. Primleri nispeten az diye tamamlayıcı sağlık sigortası tercih ediliyor. Onun da zamlanması bekleniyor.

"YÜZDE 100'DEN AŞAĞI BİR ATIŞ OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bağcı, "Tamamlayıcı sağlık sigortasına dönüp baktığımızda 3400 ila 4200 TL arasında bir prim çıkabiliyor. Önümüzdeki yılda tamamlayıcı sağlık sigortasında yüzde 100'den aşağı bir artış olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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özel sağlık sigortası

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