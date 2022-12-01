Fiyatlar arttıkça artıyor! Et ve süt ürünlerine zam

Et, tavuk ve peynir fiyatları zamlandı. Et ve Süt Kurumu ürünlerine yüzde 41'e varan oranlarda zam yapıldı. Dana bonfile 248 TL'den 305 TL'ye, tavuk göğüsü 34,50 TL'den 36 TL'ye, beyaz peynir 60 TL'den 85 TL'ye çıkarken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

YÜZDE 7 İLA 41 ARASINDA ZAM

Fox TV'nin haberine göre Et ve Süt Kurumu, kırmızı ve beyaz et ile süt ürünlerine zam yaptı. Yapılan zam oranı yüzde 7 ila 41 arasında değişiyor. Dana kıyma 83 TL'den 89 TL'ye, dana kuşbaşı 92 TL'den 99 TL'ye, dana bonfile 248 TL'den 305 TL'ye, tavuk göğüsü 34,50 TL'den 36 TL'ye, beyaz peynir 60 TL'den 85 TL'ye çıktı.

"ARTIK BİZE YEMEYİN DİYORLAR"

Vatandaşlar artan fiyatlara tepki göstererek 'Artık bize yemeyin diyorlar' dedi.

PİRİNCİN FİYATI 3 KAT ARTTI

Öte yandan Kanal D'nin haberine göre pirincin fiyatı yılbaşından bu yana 2,5 katına çıktı. 1 Ocak 2022'de 12,90 TL olan pirincin kilosu 33,95 TL'ye çıktı.





