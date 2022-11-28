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Özel sektör çalışanları nefes alacak! 1000 TL'lik doğal gaz yardımı Resmi Gazete'de yayımlandı, detaylar netleşti

28.11.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların soğumasıyla ısınmak için doğal gaza yüklenen vatandaşlar, gelecek faturaları şimdiden kara kara düşünüyor. Devletin ihtiyaç sahiplerini sağladığı doğal gaz desteğinin bir benzeri artık özel sektör çalışanları için de olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, artık özel sektör çalışanlarına verilen 1000 liralık doğalgaz ve ısınma (kömür, odun) yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak. Söz konusu ödemeler 30 Haziran'a kadar geçerli.

Özel sektör çalışanları nefes alacak! 1000 TL'lik doğal gaz yardımı Resmi Gazete'de yayımlandı, detaylar netleşti

Doğal gaz faturalarıyla başı dertte olan milyonlarca özel sektör çalışanlarına bir nefes aldıracak düzenleme yürürlüğe girdi. Artık özel sektör çalışanlarına verilen 1000 liralık doğal gaz ve ısınma (kömür, odun) yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak. İşverenler tarafından sağlanacak olan bu destekle milyonlarca çalışan, yaklaşan kış ayları öncesi elektrik ve doğal gaz yardımı alabilecek. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, detaylar da netleşti.

1000 TL'LİK ISINMA YARDIMI

Milyonlarca özel sektör çalışanlarına ilaç gibi gelecek doğal gaz yardımı yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, artık özel sektör çalışanlarına verilen 1000 liralık doğal gaz ve ısınma (kömür, odun) yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak.

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30 HAZİRAN'A KADAR GEÇERLİ

İstisna 9 Kasım 2022–30 Haziran 2023 tarihleri arasında (toplam 8 ay) yapılacak ödemeler için geçerli olacak.

İSTİSNANIN ŞARTLARI NELER?

İşverenler tarafından çalışanlara yapılacak söz konusu ödemelerin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için;

  • Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması,

  • Aylık 1.000 TL’yi aşmaması,

  • Mevcut ücretlerine ilave olarak yapılması gerekiyor.

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ÇALIŞANDAN FATURA İSTENECEK Mİ?

İşverenlerin yapacakları ödemeler için çalışanlarından elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderleriyle ilgili fatura veya herhangi bir belge istemeyeceği belirtildi.

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633 LİRA ÖDEMEDEN KURTULACAKLAR

İşverenler net 1.000 liraya kadar yapacakları söz konusu ödemeler nedeniyle bir asgari ücretlide 633 lira ödemeden kurtulacak.

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