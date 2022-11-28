Özel sektör doğalgaz yardımı nasıl alınır? 1000 TL doğalgaz yardımı başvuruları başladı mı, şartları nedir?

Soğuk havaların başlası ile birlikte doğalgaz yardımı gündeme gelmeye başladı. Özel sektör çalışanlarına rahat bir nefes aldıracak doğalgaz yardımı düzenlemesi resmen yürülüğe alındı. Artık özel sektör çalışanlarına verilen 1000 liralık doğalgaz ve ısınma (kömür, odun) yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak. Peki, Özel sektör doğalgaz yardımı nasıl alınır, şartlar nelerdir? İşte konu hakkında tüm detaylar...

ÖZEL SEKTÖR DOĞALGAZ YARDIMI NASIL ALINIR?

Milyonlarca özel sektör çalışanlarına rahat bir nefes aldıracak olan düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, artık özel sektör çalışanlarına verilen 1000 liralık doğal gaz ve ısınma (kömür, odun) yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak.

İstisna 9 Kasım 2022–30 Haziran 2023 tarihleri arasında (toplam 8 ay) yapılacak ödemeler için geçerli sayılacak.

1000 TL DOĞALGAZ YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

İşverenler tarafından çalışanlara yapılacak söz konusu ödemelerin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için;

Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması,

Aylık 1.000 TL’yi aşmaması,

Mevcut ücretlerine ilave olarak yapılması gerekiyor.

İşverenlerin yapacakları ödemeler için çalışanlarından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleriyle ilgili fatura veya herhangi bir belge istemeyeceği belirtildi.

İşverenler net 1.000 liraya kadar yapacakları söz konusu ödemeler sebebi ile bir asgari ücretlide 633 lira ödemekten kurtulmuş olacak.



