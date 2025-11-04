FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Özel sektörde maaş zammı için konuştu! Milyonlarca çalışan asgari ücretten sonra onu merak ediyor

Milyonlar asgari ücret zammına kilitlenmişken bir yandan da özel sektör çalışanları maaşlarına ne kadar ve hangi oranda zam yapılacağını merak ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'den asgari ücret ve maaş zamları ile ilgili açıklama geldi.

Özel sektörde maaş zammı için konuştu! Milyonlarca çalışan asgari ücretten sonra onu merak ediyor
Hande Dağ

Özel sektörde maaş zammı ne kadar olur? Asgari ücret için nefesler tutulmuşken bir yandan da asgari ücretten yüksek maaş alan özel sektör çalışanlarına maaşlarına hangi oranda zam yapılacağını merak ediyor. Konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Özel sektörde maaş zammı için konuştu! Milyonlarca çalışan asgari ücretten sonra onu merak ediyor 1

ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ

CNBC-e'nin haberine göre; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı.

Gültepe "Asgari ücret zammına ilişkin çalışmalara başlandı. Ümit ediyorum hem işveren tarafını hem de işçi kesimini düşünerek ve tartarak verilir" dedi.

Özel sektörde maaş zammı için konuştu! Milyonlarca çalışan asgari ücretten sonra onu merak ediyor 2

"Bu konuda şimdiden bir oran söylemek çok zor" diyen Gültepe, "Komisyon her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye için en doğru oranı belirleyecektir" şeklinde konuştu.

Özel sektörde maaş zammı için konuştu! Milyonlarca çalışan asgari ücretten sonra onu merak ediyor 3

ÖZEL SEKTÖRDE MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLUR?

Gültepe "Özel sektör olarak asgari ücret zammına paralel mi zam uygulayacaksınız?" sorusuna da "Onu referans alarak ücret politikaları belirleniyor. Herkes için asgari ücretin bazı önemli. Bu yıl biz özel sektör olarak komisyonun belirlediği oranın en fazla yüzde 5 üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum" ifadeleriyle cevap verdi.

Özel sektörde maaş zammı için konuştu! Milyonlarca çalışan asgari ücretten sonra onu merak ediyor 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ücretsiz toplu ulaşıma yeni destek!Ücretsiz toplu ulaşıma yeni destek!
Çöpten servet topluyorlar! 800 bin TL'lik ürün bile varÇöpten servet topluyorlar! 800 bin TL'lik ürün bile var

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Özel sektör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.