Özel sektörde maaş zammı için konuştu! Milyonlarca çalışan asgari ücretten sonra onu merak ediyor

Özel sektörde maaş zammı ne kadar olur? Asgari ücret için nefesler tutulmuşken bir yandan da asgari ücretten yüksek maaş alan özel sektör çalışanlarına maaşlarına hangi oranda zam yapılacağını merak ediyor. Konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ

CNBC-e'nin haberine göre; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı.

Gültepe "Asgari ücret zammına ilişkin çalışmalara başlandı. Ümit ediyorum hem işveren tarafını hem de işçi kesimini düşünerek ve tartarak verilir" dedi.

"Bu konuda şimdiden bir oran söylemek çok zor" diyen Gültepe, "Komisyon her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye için en doğru oranı belirleyecektir" şeklinde konuştu.

ÖZEL SEKTÖRDE MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLUR?

Gültepe "Özel sektör olarak asgari ücret zammına paralel mi zam uygulayacaksınız?" sorusuna da "Onu referans alarak ücret politikaları belirleniyor. Herkes için asgari ücretin bazı önemli. Bu yıl biz özel sektör olarak komisyonun belirlediği oranın en fazla yüzde 5 üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum" ifadeleriyle cevap verdi.