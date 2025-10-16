FİNANS

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ağustosta arttı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ağustosta bir önceki ay sonuna göre 3,7 milyar dolar artarak 202,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki ay sonuna göre 3,7 milyar dolar artarak 202,5 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki ay sonuna göre, uzun vadeli kredi borcu 4,3 milyar dolar artarak 192,4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 600 milyon dolar azalarak 10,1 milyar dolara indi.

Bir önceki ay sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,7 milyar dolar arttı.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 2,6 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,7 milyar dolar artarken, kısa vadede finansal kuruluşların borçları 600 milyon dolar, finansal olmayan kuruluşların borçları 100 milyon dolar azaldı.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, toplam yurt dışı borçlanmada doların en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

192,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,8'inin dolar, yüzde 32,5'inin avro, yüzde 2,1'inin Türk lirası ve yüzde 7,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

10,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 28,3'ü dolar, yüzde 21,2'si avro, yüzde 48,3'ü Türk lirası ve yüzde 2,1'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Ağustos sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarı 62,7 milyar dolar oldu. Bu tutarın 40,3 milyar dolarının bankalara, 17,2 milyar dolarının finansal olmayan kuruluşlara, 5,2 milyar dolarının ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait borçlardan oluştu. (AA)

