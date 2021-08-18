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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda arttı

18.08.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, haziranda geçen yıl sonuna kıyasla 486 milyon dolar artışla 174 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 486 milyon dolar artarak 174 milyar dolar oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, haziranda geçen yılın sonuna kıyasla 686 milyon dolar artarak 164,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 200 milyon dolar gerileyerek 9,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, haziranda geçen yılın sonuna göre bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 2,2 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 789 milyon dolar azalışla 20,8 milyar dolar seviyesine geriledi.

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Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 716 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 3 milyar dolar artarken, tahvil stoku da 1,9 milyar doları artışla 9,6 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları haziranda geçen yılın sonuna kıyasla 387 milyon dolar azalışla 6,2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 20 milyon dolar azalışla 1,3 milyar dolar oldu.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 41,6 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar, haziranda 2020 yıl sonuna göre 767 milyon dolar azalarak 108,7 milyar dolara düştü. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 500 milyon dolar azalarak 9 milyar dolara geriledi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,3'ü dolar, yüzde 34,8’i avro, yüzde 2,2’si Türk lirası ve yüzde 1,7’si ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcun ise yüzde 40,3’ü dolar, yüzde 35,2’si avro, yüzde 20,7’si Türk lirası ve yüzde 3,8’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,8’i finansal kuruluşlar, yüzde 59,2’si finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,8’si finansal kuruluşların, yüzde 16,2’si finansal olmayan kuruluşların borçlarından meydana geldi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41,6 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

Kaynak: AA

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