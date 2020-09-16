Özel sektörün yurt dışı kredi borcu temmuzda azaldı

Özel sektörün temmuz ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 8,5 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 162,2 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, temmuzda 2019 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 16,8 milyar dolar azalarak 162,2 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 199 milyon dolar gerileyerek 8,5 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, temmuzda 2019 sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,5 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 600 milyon dolarlık düşüşle 20,6 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar gerileyerek 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 9,3 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 684 milyon dolar düşüşle 6,9 milyar dolara geriledi.