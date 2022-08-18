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Özel yurtlar 200 bin liraya dayandı, penceresi olmayan evin kirası 6 bin lira! Öğrencilerin ‘barınma sınavı’: Mutfakta kalan bile var…

18.08.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurtlarda yer bulamayan üniversite öğrencileri çareyi ev kiralamakta buluyor. Ancak penceresi bile olmayan evlerin kiraları 5-6 bin liradan başlıyor. Konutta yaşanan arz ve fahiş fiyat sorunu nedeniyle öğrenciler aynı evin içinde 5-6 kişi yaşamak zorunda kalıyor. Kiraya ortak öğrenci sayısını artırarak geçinmeye çalışan öğrenciler, eve sığabilmeleri için Amerikan mutfaklı bir odada bile kaldıklarını söyledi.

Özel yurtlar 200 bin liraya dayandı, penceresi olmayan evin kirası 6 bin lira! Öğrencilerin ‘barınma sınavı’: Mutfakta kalan bile var…

Üniversiteye başlayacak milyonlarca genç için barınma sınavı başlıyor. Sadece bir senede sayısı 793 olan KYK’ya bağlı yurt sayısı 773’e gerilerken, özel yurtların sayısı ise 4 bin 406 oldu. KYK yurtlarında yer bulamayanlar özel yurtlara yönelse de bu kez yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyorlar.

ÖZEL YURT ÜCRETLERİ 200 BİN LİRAYA DAYANDI

İstanbul’da özel yurt ücretleri yıllık 22 bin ile 172 bin lira arası değişiyor. Ankara’daki özel yurt fiyatları ise yıllık 40 bin ile 120 bin TL arasında değişiyor. Ayrıca söz konusu ücretlerin ‘erken dönem’ fiyatlar olduğunu belirten yetkililer 1 Eylül itibarıyla fiyatların güncellenebileceğini belirterek fiyatların daha da artacağını belirtti.

HARABE GİBİ EVLERİN KİRASI 6 BİN LİRA

Öğrenciler için bir diğer seçenek ise kiralık ev ancak; şanlı olup kiralık ev bulabilenler de fahiş kiralar ödüyor. Kiralar 5-6 bin lira arasında değişiyor. Öğrenciler kazandıkları üniversiteye yakın ev bulamıyor. Buldukları evler de adeta harabeyi andırıyor.

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EVDE PENCERE BİLE YOK

Haber Global’in aktardığı haberde Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyacak bir öğrencinin barınma ve okula ulaşım maliyetleri hesaplandı. Haberde üniversite çevresinde kiralık ev olmadığını, olanların da 10 bin liradan başladığı ifade edildi.

Hisarüstü’ndeki gecekondu mahallesinde bile kiraların 5 bin 500 liraya ulaştığı kaydedilen haberde öğrencilerin okula toplu taşıma ile 15 dakikada varabileceği ancak bunun için iki vesait yapması, yani günde 4 otobüse binmesi gerektiği bildirildi. Bu da ay da 300 lira yol masrafı anlamına geliyor.

Bütçeyi düşürdükçe ise ev eve benzemiyor. Kampüse yarım saat uzaklıktaki bir evin kirası 5 bin 500 ila 6 bin 500 lira arasında. Kombisi salonda, kapıları kırık ve evde pencere bile yok.

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AYNI EVDE 5-6 KİŞİ KALIYOR

Öğrenciler ise bir odayı 2 kişi paylaşmak ya da salonu kiraya açmak gibi yöntemlerle kiraya ortak öğrenci sayısını artırarak geçinmeye çalışıyor. Türkiye Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Nizameddin Aşa, "Eskiden öğrenci evlerinde genellikle 2-3 kişi kalıyordu, şu anda bu kişi sayısı fazlalaştı” diyor.

Aşa, emlakçıların elindeki ev sayısının çok az olması nedeniyle emlak piyasasındaki krizin yıl boyunca devam edeceğini öngörüyor:

"Örneğin İstanbul Beşiktaş’ta en düşük ortalama kira 7-10 bin TL şeklinde. Bir öğrencinin bu fiyatı karşılayabilmesi için o evde 3-5 kişi yaşaması gerekiyor. Kişi sayısı çok fazla olduğunda da mal sahibi müsaade etmiyor.”

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Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam ise bu yıl üniversite sınavlarında baraj puanın kaldırıldığını hatırlatarak, artan taleple birlikte 1-1,5 ay içerisinde ev bulmakta “ciddi sorun” yaşanacağını söylüyor:

"Bu yıl üniversitelerin yüzde 90’ına öğrencilerimiz yerleşecek çünkü baraj kalktı. Bu da bir yoğunluk oluşturacak. KYK’daki yurtlar muhtemelen yetersiz kalacak. Dolayısıyla öğrenciler, konutlarda da 3-5 kişi kalmak isteyecekler. Geçen yıl öğrenciler Ankara’da orta halli bir evde paylaşımlı olarak 500 liraya barınabiliyordu. Ama bu yıl orta halli bir evde 1500-2000 lira civarında bir giderleri olacak. Bu da aileleri zorlayacak.”

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MUTFAKTA KALAN BİLE VAR

Öğrenciler ise çok nüfuslu evlerde kendilerine ait bir alan yaratamadığı ancak başka çarelerinin olmadığını dile getiriyor. BBC Türkçe’ye konuşan bir öğrenci, eve sığabilmeleri için içlerinden birinin Amerikan mutfaklı bir odada kalması gerektiğini ifade ederek, “Mutfak gömme olduğu için, aslında sanki oturma odası gibi…Yani kendini ikna edince, öyle oluyor biraz. Esasında bir arkadaşımız teknik olarak mutfakta kalıyor” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
öğrenci Kira üniversite yurt
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