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Özelleştirme İdaresi 14 uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 14 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Özelleştirme İdaresi 14 uzman yardımcısı alacak

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özelleştirme İdaresi 14 uzman yardımcısı alacak 1

Buna göre Başkanlık, boş bulunan genel idare hizmetleri sınıfında 7'nci ve 9'uncu dereceli 14 kadroya atamak ve ÖİB uzman kadrosu için yetiştirmek üzere uzman yardımcısı alacak.

UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU İŞLEMİ NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, 19-26 Ekim döneminde gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresinden yapabilecek.

Posta ve diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, Özelleştirme İdaresinin "www.oib.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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