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CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 15 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa 15 Eylül 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 düşüşle 14.219,98 puandan başladı. İşte 15 Eylül 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 15 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kaybederek 14.235,83 puandan tamamladı.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 15,86 puan ve yüzde 0,11 azalışla 14.219,98 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 2,22 ile bilişim oldu.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 15 Eylül 2026 BIST 100 1

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da gerilimin devam etmesi, tahvil piyasasındaki satış baskısı ve yapay zeka şirketlerine ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 15 Eylül 2026 BIST 100 2

Analistler bugün yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
3.03
5.238.889.795,14
% 3.06
10:42
ASELS
372.25
1.541.049.349,50
% -0.07
10:42
ASTOR
280.25
1.434.105.725,75
% -0.8
10:42
TUPRS
414
1.412.633.302,50
% -0.42
10:42
AKBNK
72.55
1.395.848.820,85
% 0
10:42
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