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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı personel alacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.11.2020 10:32 | Son Güncelleme

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan 10 kadroya atanmak ve uzman kadrosu için yetiştirilmek üzere uzman yardımcısı alınacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı personel alacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan 10 kadroya atanmak ve uzman kadrosu için yetiştirilmek üzere uzman yardımcısı alınacak.

Başkanlığın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu alım için Ankara'da sözlü giriş sınavı yapılacak.

Sınavın tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylarla bunların sınava giriş yerleri "www.oib.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Adayların giriş sınavı için 7-18 Aralık'ta elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekecek. Adaylarda, 1 Ocak 2020 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma, 2019 ve 2020'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) ilanda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan alma gibi şartlar da aranacak.

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