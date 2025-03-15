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Özelleştirme işlemlerine ilişkin karar verildi!

15.03.2025 13:59
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların imar planı değişikliklerine ilişkin itirazlar sonuçlandırıldı.

Özelleştirme işlemlerine ilişkin karar verildi!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile özelleştirme ile ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsamında bulunan İstanbul'un Pendik ilçesi Kurna Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planları ile mülkiyeti yine bu hazine adına kayıtlı aynı ilin Büyükçekmece ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki taşınmazın uygulama imar planı değişikliğine yönelik itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Antalya'nın Kemer ilçesi Kemer Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin çevre düzeni plan değişikliğine yapılan itirazlar da kabul edilmedi.

Mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı özelleştirme kapsamındaki Bursa'nın Orhaneli ilçesi Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki taşınmaz ile Gazipaşa Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin hazırlanan ilave ve revizyon nazım imar ve uygulama imar planlarının onaylanması ise uygun bulundu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
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