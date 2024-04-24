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Özellikleri saymakla bitmiyor... Dünyanın en pahalı evi dudak uçuklatan bir fiyatla satışa çıktı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.04.2024 11:40
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Fransa'nın başkenti Paris'e yakın bir konumda bulunan Chateau d'Armainvilliers satışa çıktı. Şatonun satışı tamamlandığı zaman dünyanın en pahalı evi olması bekleniyor. Şatonun Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Moğolistan'dan talipleri olduğu belirtildi. Dünyanın en pahalı evi unvanını kazanacak olan Chateau d'Armainvilliers'nin ihtişamı görenleri şaşkına çeviriyor...

Özellikleri saymakla bitmiyor... Dünyanın en pahalı evi dudak uçuklatan bir fiyatla satışa çıktı!

Paris'in merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Chateau d’Armainvilliers 425 milyon Euro'ya (14.8 milyar TL) satışa çıktı. Şatonun satışı gerçekleşirse dünyanın bugün itibarıyla en phalı evi olan Chateau Louis XIV'i geride bırakması öngörülüyor. Şatonun ihtişamı görenleri şaşkına çeviriyor.

1100'LERDE YAPILDI, 100 ODASI VAR

2500 dönümlük arsa üzerinde yer alan 'şatoda' 100 adet oda bulunuyor. Mansion Global'in haberine göre gayrimenkulün köklü bir tarihi bulunuyor.

İlk olarak Ortaçağ'da 1100'lerde kale olarak inşa edilen bu gayrimenkul geçen 900 yılda doğal olarak büyük bir değişime uğradı.

FAS KRALI 80'LERDE SATIN ALDI

Söz konusu şato uzun yıllar Rothschild ailesine evsahipliği yaptı. 1980'lerde Fas Kralı II. Hassan tarafından satın alındı.

Fas Kralı II. Hassan'ın 1999'da ölmesiyle gayrimenkul oğluna kaldı ve 2008 yılında 200 milyon Euro bedelle satıldı.

2008'de şatoyu Ortadoğulu birisinin aldığı belirtilse de bu kişinin adı açıklanmadı.

Gizemli Ortadoğulu zengin 200 milyon Euro harcamasına rağmen bu şatoyu hiç kullanmadı.

Şatoda yer alan 100 odanın 17'si farklı temalı yatak odalarından oluşuyor.

36 farklı yapının bulunduğu gayrimenkulde 50 atın sığabileceği lüks bir ahır, çalışanlar için ayrı binalar bulunuyor.

Şu anki sahibi dekorasyonda herhangi bir değişikliğe gitmediği için şatoda Fas mimarisinin izleri görülmeye devam ediyor.

ÇEŞİTLİ YERLERDEN TALİPLİSİ VAR

Söz konusu şatoya bugüne kadar Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Moğolistan'dan talipler çıktığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Uzmanlar bu tip satışlarda alıcının isminin genelde gizli tutulduğunu belirtiyor.

İstenen fiyatla satış gerçekleşirse Chateau d’Armainvilliers dünyanın en pahalı evi unvanını kazanacak.

275 MİLYON EURO'LUK REKORU KIRACAK

Bugün itibarıyla dünyanın en pahalı evi 2015'te 275 milyon Euro'ya satılan ve yine Fransa'da bulunan Chateau Louis XIV.

Resmi bir açıklama olmasa da ABD basını 2015'te Chateau Louis XIV'ü Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığını bildirmişti.

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Paris şato
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