Özgür Demirtaş ‘Bana konuyu düşünmek bile yasak’ dedi: Depremin birinci yılında sitem ve hüzün dolu mesaj! ‘Kendimi yırtasım geliyor…’

Finans profesörü Özgür Demirtaş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıldönümünde X hesabından duygu ve düşüncülerini anlatan paylaşım yaptı.

“HAYATIM GERİ DÖNMEMEK ÜZERE DEĞİŞTİ”

6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle yaşamını yitiren insan sayısını 53 bin 537, yaralı sayısını ise 107 bin 213 olarak açıklanmıştı. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Bir yıl önce bugün benim hayatım bir daha geri dönmemek üzere değişti. Yaşadığım ve hissettiğim acının tarifi yok. Uykusuz geçen 144 saatte: duyduklarımı, gördüklerimi, yaşadıklarımı, hayatını kurtardıklarımı, hayatını kurtaramadıklarımı, ASLA unutmayacağım. Onca giden canı kim geri getirecek? Onca çekilen acıyı kim dindirecek? O kâbusu kim unutturacak?” ifadelerini kullandı.

“KENDİMİ YIRTASIM GELİYOR”

“Telefonumdaki 6 Şubat-12 Şubat arası mesajları ve çağrıları görseniz içiniz yanar” diyen Demirtaş, “Ben yandım. Ruhumda tamiri imkansız yaralar açıldı. Bana konuyu düşünmek bile yasak aslında. Düşündükçe 1 saat daha uğraşsam 10 kişi daha kurtulurdu hissi geliyor. Kendimi yırtasım geliyor” diyerek duygularını paylaştı.







