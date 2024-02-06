FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Özgür Demirtaş ‘Bana konuyu düşünmek bile yasak’ dedi: Depremin birinci yılında sitem ve hüzün dolu mesaj! ‘Kendimi yırtasım geliyor…’

Özgür Demirtaş ‘Bana konuyu düşünmek bile yasak’ dedi: Depremin birinci yılında sitem ve hüzün dolu mesaj! ‘Kendimi yırtasım geliyor…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
06.02.2024 14:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof Dr. Özgür Demirtaş 6 Şubat depremlerinin birinci yılı için bir paylaşım yaptı. Demirtaş sitem ve hüzün dolu paylaşımında, “Onca giden canı kim geri getirecek? Onca çekilen acıyı kim dindirecek? O kâbusu kim unutturacak?'' dedi. “Bana konuyu düşünmek bile yasak aslında. Düşündükçe 1 saat daha uğraşsam 10 kişi daha kurtulurdu hissi geliyor” ifadelerini kullanan Demirtaş, “Kendimi yırtasım geliyor” diyerek duygularını paylaştı.

Özgür Demirtaş ‘Bana konuyu düşünmek bile yasak’ dedi: Depremin birinci yılında sitem ve hüzün dolu mesaj! ‘Kendimi yırtasım geliyor…’

Finans profesörü Özgür Demirtaş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıldönümünde X hesabından duygu ve düşüncülerini anlatan paylaşım yaptı.

“HAYATIM GERİ DÖNMEMEK ÜZERE DEĞİŞTİ”

6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle yaşamını yitiren insan sayısını 53 bin 537, yaralı sayısını ise 107 bin 213 olarak açıklanmıştı. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Bir yıl önce bugün benim hayatım bir daha geri dönmemek üzere değişti. Yaşadığım ve hissettiğim acının tarifi yok. Uykusuz geçen 144 saatte: duyduklarımı, gördüklerimi, yaşadıklarımı, hayatını kurtardıklarımı, hayatını kurtaramadıklarımı, ASLA unutmayacağım. Onca giden canı kim geri getirecek? Onca çekilen acıyı kim dindirecek? O kâbusu kim unutturacak?” ifadelerini kullandı.

“KENDİMİ YIRTASIM GELİYOR”

“Telefonumdaki 6 Şubat-12 Şubat arası mesajları ve çağrıları görseniz içiniz yanar” diyen Demirtaş, “Ben yandım. Ruhumda tamiri imkansız yaralar açıldı. Bana konuyu düşünmek bile yasak aslında. Düşündükçe 1 saat daha uğraşsam 10 kişi daha kurtulurdu hissi geliyor. Kendimi yırtasım geliyor” diyerek duygularını paylaştı.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
JPMorgan raporunda Türk bankalarıyla ilgili tavsiyeJPMorgan raporunda Türk bankalarıyla ilgili tavsiye
Euro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentisi düştüEuro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentisi düştü
Kendisi de maliyeti de devasa!Kendisi de maliyeti de devasa!
Anahtar Kelimeler:
Özgür Demirtaş
En Çok Okunan Haberler
İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

Kira ödemesini IBAN üzerinden yapanlar dikkat! O ücret yüzünden ev sahibinizle mahkemelik olabilirsiniz...

Kira ödemesini IBAN üzerinden yapanlar dikkat! O ücret yüzünden ev sahibinizle mahkemelik olabilirsiniz...

21 yıllık tazminatı yakan söz! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor

21 yıllık tazminatı yakan söz! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor

4 şehirde düşük faizli kredi verilecek!

4 şehirde düşük faizli kredi verilecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.