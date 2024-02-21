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Özgür Demirtaş 'çok üzülüyorum' diyerek aldığı yeni kararı duyurdu!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
21.02.2024 20:41 | Son Güncelleme:
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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından Türkiye hakkında yeni bir karar aldığını açıkladı. Demirtaş, 'Çok üzülüyorum, hiçbir işe yaramıyor' diyerek bu kararı duyurdu.

Özgür Demirtaş 'çok üzülüyorum' diyerek aldığı yeni kararı duyurdu!

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Özellikle X'ten Türkiye'nin ekonomisi, siyaseti, gündemi ve zaman zaman magazini hakkında pek çok yorumunu takipçileriyle paylaşıyor.

"EKONOMİ DIŞINDA YAZMAMAYA YEMİN ETTİM"

Özgür Demirtaş aldığı yeni kararı sosyal medyadan duyurdu. "Bundan sonra ekonomi dışında Türkiye’nin gündemi hakkında yazmamaya yemin ettim." diyen Özgür Demirtaş, yazdıklarının hiçbir işe yaramadığını ve çok üzüldüğünü söyledi.


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Ekonomi Türkiye Özgür Demirtaş
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