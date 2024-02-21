Özgür Demirtaş 'çok üzülüyorum' diyerek aldığı yeni kararı duyurdu!

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Özellikle X'ten Türkiye'nin ekonomisi, siyaseti, gündemi ve zaman zaman magazini hakkında pek çok yorumunu takipçileriyle paylaşıyor.

"EKONOMİ DIŞINDA YAZMAMAYA YEMİN ETTİM"

Özgür Demirtaş aldığı yeni kararı sosyal medyadan duyurdu. "Bundan sonra ekonomi dışında Türkiye’nin gündemi hakkında yazmamaya yemin ettim." diyen Özgür Demirtaş, yazdıklarının hiçbir işe yaramadığını ve çok üzüldüğünü söyledi.

Bundan sonra Ekonomi dışında Türkiye’nin Gündemi hakkında yazmamaya yemin ettim.



Çok üzülüyorum. Yazmam da hiçbir işe yaramıyor.



Herkese Ülkenin gündemi ile başa çıkma azmi dilerim 😔 — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) February 20, 2024







