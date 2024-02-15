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Özgür Demirtaş, "Hazır olun" diyerek uyardı: "Kusmuk olarak çıkacak, dayanın" dedi, enflasyonun ineceği tarihi açıkladı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.02.2024 15:50 | Son Güncelleme:
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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, seçim sonrası için öngörülerde bulundu. “Seçim sonrası ekonomi kerpeten gibi sıkacak, hazır olun” diyen Demirtaş, enflasyonda düşüş için de tarih verdi.

Özgür Demirtaş, "Hazır olun" diyerek uyardı: "Kusmuk olarak çıkacak, dayanın" dedi, enflasyonun ineceği tarihi açıkladı!

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası ekonominin 'kerpeten' gibi sıkacağını belirterek hazırlıklı olunması çağrısını yaptı. Demirtaş, "Ülke olarak zamanında yediğimiz ucuz krediler, şimdi kusmuk olarak çıkacak!" düşüncesini dile getirdi.

Demirtaş X hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim sonrası ekonomi kerpeten gibi sıkacak. Hazır olun. Zamanında yediğin hurmalar gelir seni tırmalar misali! Ülke olarak zamanında yediğimiz ucuz krediler, şimdi kusmuk olarak çıkacak!" ifadesini kullandı.

"HAZİRANA KADAR DAYANIN"

Demirtaş enflasyonla ilgili de şunları kaydetti.

"Haziran ayına kadar dayanın. Oradan sonra Enflasyon inmeye başlayacak…"


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