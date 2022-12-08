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Özgür Demirtaş'ın 'Kendisini Atatürk sanardı' diye attığı tweet gündem oldu: Yalakalık yaparlardı şimdi hepsi öldü!

08.12.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomist Özgür Demirtaş, bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. 1980 darbesine vurgu yaparak 'Kendisini Atatürk sanardı' diye attığı tweet sosyal medyada gündem oldu. Takipçilerinden bazıları Demirtaş'a destek verirken bazıları ise neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu merak eden yorumlarda bulundu.

Özgür Demirtaş'ın 'Kendisini Atatürk sanardı' diye attığı tweet gündem oldu: Yalakalık yaparlardı şimdi hepsi öldü!

Ünlü finans profesörü, akademisyen ve yazar Özgür Demirtaş hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 1980 darbesine gönderme yapan paylaşımında, 'Türkiye’de bir general vardı. Çizme giyip, Kendini Atatürk sanardı. Kötü adamdı. 80’de darbe yaptı. Gençleri astı. Sonra zerre acı çekmeden kendi öldü. 1980’lerde Türkiye’deki sanatçıların yarısı bu adama yani Kenan Evren’e YALAKALIK yapardı! Hepsi öldü…' ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın attığı bu tweet sosyal medyaya damgasını vurdu.

"YAŞIYORLAR AMA ÖLÜ GİBİLER"

Ünlü ekonomist devamında ise daha da dikkat çeken bir cümle daha kullanarak, "Pardon o yalakalık yapan sanatçıların bir kaçı hala yaşıyor ama ölü gibiler" dedi.

Takipçilerinden bazıları Demirtaş'a destek verirken bazıları ise neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu merak eden yorumlarda bulundu.

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