Özgür Demirtaş Merkez Bankası faiz kararı sonrası paylaştı! "Bugün itibari ile bitti"

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı belirli tarihlerde yapılıyor. Bugün düzenlenen ağustos ayı toplantısının ardından karar açıklandı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sosyal medyada ekonominin seyri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle rağbet gören Prof. Dr. Demirtaş karar sonrası yaptığı paylaşımda "Türkiye Ekonomi Modeli denen şey bugün itibari ile bitti! Merkez Bankasını tebrik ederim." dedi.

Merkez Bankası bir sonraki faiz toplantısını 21 Eylül tarihinde gerçekleştirecek. Karar aynı gün içerisinde duyurulacak.

