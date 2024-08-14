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Özgür Demirtaş Merkez'in faiz indirimini ne zaman yapacağını tahmin etti! Yüksek faizden dert yandı

MynetX MynetX
14.08.2024 11:16
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Merkez Bankası nisan ayından beri politika faizini sabit tutmaya devam ediyor. Sıkı para politikasında kararlı olan Merkez'in ağustos ayında faizi indirip indirmeyeceği ise merak konusu. Gözler, 20 Ağustos günü Merkez'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmişken Akademisyen Özgür Demirtaş X hesabı üzerinden, "Türkiye sonbaharda faiz indirmek zorunda kalacak" diyerek indirim beklediğinin sinyalini verdi.

Özgür Demirtaş Merkez'in faiz indirimini ne zaman yapacağını tahmin etti! Yüksek faizden dert yandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayından beri politika faizini yüzde 50'de tutmaya devam ediyor. Merkez'in kararını tahmin eden bankalar ise TCMB'nin kasım ayına kadar faiz oranlarında bir değişiklik yapmasını beklemiyor ancak yıl sonu politika faiz beklentisini yüzde 45 olarak öngörülüyor.

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MERKEZ EMİN ADIMLARDA KARARLI

Sıkı para politikasında istikrarlı olduklarını sık sık hatırlatan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise 3. Enflasyon Raporun'da ise yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmemişti. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasındaki duruşun kararlılıkla devam edeceğini vurgulamıştı.

"FAİZİ İNDİRMEK DURUMUNDA KALACAK"

Akademisyen Özgür Demirtaş X hesabı üzerinden Merkez'in faizi indirmek durumunda kalacağını ifade etti. Demirtaş, vatandaşın faiz indirimini umutla beklediğini söyleyerek, "Nas Ekonomi Politikasının BEDELİNİ hepimizi kahreden yüksek faiz ile ödüyoruz. Bu faiz inmeli diye uman milyonlar var haklı olarak" dedi.
Demirtaş, yüksek faizin sadece yabancıya faydası olduğunu ifade ederek sonbaharda faiz indiriminin mecburiyet olacağını aktardı.

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Ayrıca Demirtaş, uygulanan para politikasının herhangi bir yenilik yapılmadan uygulamaya konulmasını ise eleştirdi ve "boş vites" ifadesini kullandı.

Demirtaş'ın X üzerinden paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye Sonbaharda Faiz İNDİRMEK durumunda kalacak.
TL aşırı derecede değerli. Ülke aşırı derecede pahalı.
Dolar/TL nin stabil kalması sayesinde yabancılar Dolar bazında %50 kazandı. Uzun vadeye dönen yatırım çok az.
Nas Ekonomi Politikasının BEDELİNİ hepimizi kahreden yüksek faiz ile ödüyoruz. Bu faiz inmeli diye uman milyonlar var haklı olarak.
Yani ideolojik olarak Ultra Düşük Faiz, Korkunç Yüksek Faiz doğurdu. Yapısal reformlarla desteklenmeyen Yüksek faiz sadece yabancıya extra Carry Trade geliri oluyor. Yüksek faiz belasını doğuran ideolojik ultra Düşük Faiz Politikası ülkeyi yaktı. Şimdi Sonbaharda Faiz inişleri sarsılan ekonomi için şart koşulacak. Dolar/TL bırakılmalı. Türkiye bu kadar pahalı kalmaya devam edemez. Ama en önemlisi Yapısal Reformlar yapılmadan yukarıda bahsedilen para politikası hep boş vites oluyor."

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Demirtaş Merkez Bankası faiz indirimi
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