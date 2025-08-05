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Özgür Demirtaş, "Safmışım, salakmışım" diyerek isyan etti! "Beni bırakın artık kardeşim, Prof. Dr. Özgür Demirtaş öldü"

Ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Gündeme dair analiz ve yorumlar yapmayı bıraktığını ifade eden Demirtaş, "12 yıl boyunca yaptığım onca şeyin aslında insanların hiçbirinin gözünde değeri yokmuş. Ben Safmışım, Salakmışım. Beni bırakın artık kardeşim… Prof. Dr. Özgür Demirtaş öldü. Artık sadece sade vatandaş ve baba Özgür var" dedi.

Özgür Demirtaş, "Safmışım, salakmışım" diyerek isyan etti! "Beni bırakın artık kardeşim, Prof. Dr. Özgür Demirtaş öldü"
Melih Kadir Yılmaz

Ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme dair analiz ve yorumlar yapmayı bıraktığını aktardı.

Özgür Demirtaş, "Safmışım, salakmışım" diyerek isyan etti! "Beni bırakın artık kardeşim, Prof. Dr. Özgür Demirtaş öldü" 1

"HAKARET YEDİĞİM, TEHDİT EDİLDİĞİM İLE KALDIM"

Türkiye'ye 14 yıl önce geldiğini hatırlatan Demirtaş, "Net 12 yıl boyunca memleketin haline kafa patlattım. (kendim ve ailem dünyanın her istediğim yerinde yaşayabilecek olduğu halde). 12 yıl boyunca atmadığım twit, çekmediğim youtube videosu, katılmadığım TV programı kalmadı" dedi.

Hiçbir sonuç elde edemediğini aktaran Demirtaş, "Sonuç: sıfır oldu. Hakaret yediğim ile, tehdit edildiğim ile, troller tarafından gece gündüz saldırıya uğradığım ile kaldım" ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş, "Safmışım, salakmışım" diyerek isyan etti! "Beni bırakın artık kardeşim, Prof. Dr. Özgür Demirtaş öldü" 2

"BEN SAFMIŞIM, SALAKMIŞIM"

Kendisinin duygusal biri olduğunu aktaran Demirtaş açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"1-2 yıl önce de net olarak yazdım: Gündem ile ilgili yazmayacağım dedim. O zaman da yazmayacağım dediğim için saldırmayan kalmadı. İşte o dakika anladım ki benim 12 yıl boyunca yaptığım onca şeyin aslında insanların hiçbirinin gözünde değeri yokmuş. Ben Safmışım, Salakmışım.

"BENİ BIRAKIN ARTIK KADEŞİM, PROF. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ ÖLDÜ ARTIK"

Beni bırakın artık kardeşim bırakın… Prof. Dr. Özgür Demirtaş öldü artık. Sadece sade vatandaş ve baba Özgür var"

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Ekonomist Özgür Demirtaş
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