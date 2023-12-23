Özgür Demirtaş takipçilerini hesap makinesi arattı! Yüzdeler havada uçuştu: Beyin yakan soruya on binler yanıt aradı

Özgür Demirtaş sosyal medya üzerinden takipleri için bir soru yayımladı.
100 liralık yatırımın yüzdelerine ilişkin soru yönelten Demirtaş'ın o paylaşımında 127 binden fazla kişi oy kullandı.Yüzde 70'lik oranla çoğunluk doğru yanıtı verdi.
Borsadaki hareketlilik sonucu aynı tarzdaki soruyu zaman zaman takipçilerine yönelten Demirtaş şu anketi paylaştı:
"100 liralık yatırımınız var:
Önce %10 arttı.
Sonra %10 düştü.
Sonra %10 daha arttı.
Sonra %10 daha düştü.
Şu anda Kaç liranız var?"
Seçeneklerde ise şunlar yer aldı:
a) 101.1
b) 100
c) 98.01
d) 99.1
Çoğunluk yüzde 70'lik bir oranla doğru olan c seçeneği 98.01 yanıtını verdi.
Çözümü:
100 sayısı yüzde 10 artırılırsa 110 olur,
110 sayısı yüzde 10 azaltılırsa 99 olur,
99 sayısı yüzde 10 artırılırsa 108,9 olur,
108,9 sayısı yüzde 10 azaltılırsa 98.01 olur.