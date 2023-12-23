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Özgür Demirtaş takipçilerini hesap makinesi arattı! Yüzdeler havada uçuştu: Beyin yakan soruya on binler yanıt aradı

23.12.2023 12:06 | Son Güncelleme:
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Borsada yaşanan hareketlilik yatırımcıların gündemindeki sıcaklığını korurken, yaşanan düşüş sonrası Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş takipçilerine X (Twitter) üzerinden dikkat çeken bir soru sordu. 127 binden fazla kişinin oy kullandığı soru okuyanların adeta beynini yaktı. Ancak ankete katılanların yüzde 70’inin soruya doğru yanıt vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Özgür Demirtaş takipçilerini hesap makinesi arattı! Yüzdeler havada uçuştu: Beyin yakan soruya on binler yanıt aradı

Özgür Demirtaş sosyal medya üzerinden takipleri için bir soru yayımladı.
100 liralık yatırımın yüzdelerine ilişkin soru yönelten Demirtaş'ın o paylaşımında 127 binden fazla kişi oy kullandı.Yüzde 70'lik oranla çoğunluk doğru yanıtı verdi.

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BORSADAKİ DÜŞÜŞ SONRASI SINAV SORUSU GİBİ ANKET

Borsadaki hareketlilik sonucu aynı tarzdaki soruyu zaman zaman takipçilerine yönelten Demirtaş şu anketi paylaştı:

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"100 liralık yatırımınız var:

Önce %10 arttı.
Sonra %10 düştü.
Sonra %10 daha arttı.
Sonra %10 daha düştü.
Şu anda Kaç liranız var?"

Seçeneklerde ise şunlar yer aldı:

a) 101.1
b) 100
c) 98.01
d) 99.1

Çoğunluk yüzde 70'lik bir oranla doğru olan c seçeneği 98.01 yanıtını verdi.

Çözümü:

100 sayısı yüzde 10 artırılırsa 110 olur,
110 sayısı yüzde 10 azaltılırsa 99 olur,
99 sayısı yüzde 10 artırılırsa 108,9 olur,
108,9 sayısı yüzde 10 azaltılırsa 98.01 olur.


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Özgür Demirtaş
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