Özgür Demirtaş’tan '2024' uyarısı: Ülkece çok zorlu bir yıla giriyoruz

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından 2024 için "Zorlu bir yıl" olacak değerlendirmesini yaptı. Demirtaş, 14 Ocak'ta sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine ilişkin 2024 ve 2025 yılları öngörülerini paylaştı.

İşsizliğin artacağına, zombi şirketlerin batacağına, kredi bulmanın zorlaşacağına dikkat çeken Prof. Dr. Demirtaş, yapısal reformlar yapılır ve doğru para politikasına devam edilirse, 2025 yılı için ümitvar olduğunu aktardı.

Özgür Demirtaş yapısal reformların yapılmaması halinde ise "acı reçete"nin devam edeceğini ifade etti.

Prof Dr. Özgür Demirtaş madde madde şu şekilde sıraladı:

Ekonomik olarak ülkece çok zorlu bir yıla giriyoruz. Ama iyi haberim de var. Sonuna kadar okuyun.

İşsizlik artacak. Bazı insanlar işlerini kaybedecek.

Zombi şirketler batacak.

Kredi daha da zor bulunacak.

Ucuz paraya alışanlar ağlayacak.

Ama eğer benim yıllardır söylediğim yapısal reformlar yapılır ve doğru para politikasına devam edilirse yılın ikinci yarısı hafif kıpırdanma başlayacak ve 2025 yılı daha iyi olacak.

Yok eğer yapısal reformlar yapılmaz veya yarıda kesilirse acı devam edecek

Hadi yapabiliriz. Ben Türkiye'ye inanıyorum. Lütfen bu sefer bari doğrusunu yapalım

Ekonomik olarak ülkece çok zorlu bir yıla giriyoruz. Ama iyi haberim de var. Sonuna kadar okuyun.



???? İşsizlik Artacak. Bazı insanlar işlerini Kaybedecek.

???? Zombi Şirketler Batacak.

???? Kredi daha da zor bulunacak.

???? Ucuz Paraya alışanlar Ağlayacak.



ama eğer benim yıllardır… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 14, 2024







