FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Özgür Demirtaş’tan '2024' uyarısı: Ülkece çok zorlu bir yıla giriyoruz

Özgür Demirtaş’tan '2024' uyarısı: Ülkece çok zorlu bir yıla giriyoruz

14.01.2024 20:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 2024 ve 2025 yılı için Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılının Türkiye için ekonomik olarak zorlu geçeceğini söyleyen Demirtaş, madde madde açıkladı. İşte detaylar...

Özgür Demirtaş’tan '2024' uyarısı: Ülkece çok zorlu bir yıla giriyoruz

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından 2024 için "Zorlu bir yıl" olacak değerlendirmesini yaptı. Demirtaş, 14 Ocak'ta sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine ilişkin 2024 ve 2025 yılları öngörülerini paylaştı.

İşsizliğin artacağına, zombi şirketlerin batacağına, kredi bulmanın zorlaşacağına dikkat çeken Prof. Dr. Demirtaş, yapısal reformlar yapılır ve doğru para politikasına devam edilirse, 2025 yılı için ümitvar olduğunu aktardı.

Özgür Demirtaş yapısal reformların yapılmaması halinde ise "acı reçete"nin devam edeceğini ifade etti.

Prof Dr. Özgür Demirtaş madde madde şu şekilde sıraladı:

  • Ekonomik olarak ülkece çok zorlu bir yıla giriyoruz. Ama iyi haberim de var. Sonuna kadar okuyun.

  • İşsizlik artacak. Bazı insanlar işlerini kaybedecek.

  • Zombi şirketler batacak.

  • Kredi daha da zor bulunacak.

  • Ucuz paraya alışanlar ağlayacak.

  • Ama eğer benim yıllardır söylediğim yapısal reformlar yapılır ve doğru para politikasına devam edilirse yılın ikinci yarısı hafif kıpırdanma başlayacak ve 2025 yılı daha iyi olacak.

  • Yok eğer yapısal reformlar yapılmaz veya yarıda kesilirse acı devam edecek

  • Hadi yapabiliriz. Ben Türkiye'ye inanıyorum. Lütfen bu sefer bari doğrusunu yapalım


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamu işçileri arasında denge çağrısı: Zamda "1 Mart" detayına dikkat çektilerKamu işçileri arasında denge çağrısı: Zamda "1 Mart" detayına dikkat çektiler
Gelirlerini katladı: Posta sektöründe e-ticaret etkisiGelirlerini katladı: Posta sektöründe e-ticaret etkisi
Hizmet yılı yanlış hesaplanan öğretmene eksik maaş yattı, itiraz üzerine çözüldüHizmet yılı yanlış hesaplanan öğretmene eksik maaş yattı, itiraz üzerine çözüldü
Anahtar Kelimeler:
Ekonomist Özgür Demirtaş
En Çok Okunan Haberler
Antalyaspor'un İsrailli oyuncusundan skandal gol sevinci!

Antalyaspor'un İsrailli oyuncusundan skandal gol sevinci!

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar!

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Düzenleme Meclis gündeminde

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Düzenleme Meclis gündeminde

SGK listeyi güncelledi! Erkenden emekli olabilirsiniz!

SGK listeyi güncelledi! Erkenden emekli olabilirsiniz!

Yatırımcıları uyardı: Sakın macera aramayın

Yatırımcıları uyardı: Sakın macera aramayın

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.