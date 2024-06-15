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Özgür Demirtaş'tan asgari ücrete ara zam mesajı: 'Benim için dördüncü sırada' dedi: 'Etkisi olacak ama...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.06.2024 15:11
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3 Temmuz'a kısa bir süre kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması için de zaman neredeyse kalmadı. Asgari ücrete ara zam için talepler ise hala devam ediyor. Ekonomistler ara bir artışın gerekliliğine vurgu yaparken Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Demirtaş, "Enflasyona negatif etki edecektir. Ancak enflasyona etki sıralaması benim için dördüncü sırada şu anda" ifadelerini kullandı

Özgür Demirtaş'tan asgari ücrete ara zam mesajı: 'Benim için dördüncü sırada' dedi: 'Etkisi olacak ama...'

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Ekonomi yönetimi ve iş verenler bu soruya ‘hayır’ yanıtını verse de memur ve emekli maaşı zam dönemi yaklaştıkça beklenti de artıyor. Kamuda 9 günlük bayram tatiline girilirken, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması yönünde de bir adım atılmadı. Ancak ekonomistler tüm bunlara rağmen asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılması gerektiğini savunuyor.

O isimlerden bir tanesi de Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş, asgari ücret artışının enflasyon artışına yol açacağını fakat buna karşın Temmuz’da asgari ücrete zam yapılması gerektiğini ifade etti.

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ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN ASGARİ ÜCRET PAYLAŞIMI

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından asgari ücret açıklaması yaptı. Daha önce pek çok kez Türkiye’nin tasarruf yapması gerektiğini yineleyen Prof. Dr Demirtaş, tasarrufta önceliğin dar gelirli, işçi, memur ve çiftçi olmaması gerektiğini vurgulamıştı. Bugünkü son paylaşımında, “Asgari ücretin artması lazım” derken, asgari ücretin enflasyon üzerindeki etkisine yönelik şunları söyledi:

“Enflasyona negatif etki edecektir. Ancak enflasyona etki sıralaması benim için dördüncü sırada şu anda. Çok yazdım: İnsanların asgari ücret ile geçinmesi imkansız. Tasarruf dar gelirliden başlayamaz.”

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“TASARRUF İTİBARDAN BAŞLAR”

Türkiye ve dünya ekonomisine yönelik analizleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Demirtaş, geçen günlerde de benzer bir çıkış yapmıştı.

Demirtaş, “Türkiye'nin tasarruf etmesi gerekli. Ama bu tasarruf dar gelirliden, emekliden, işçiden, memurdan, çiftçiden başlayamaz. Bu tasarruf, itibardan başlar, siyasetçilerden başlar, hükümetten başlar, devletten başlar. Başlamalı” ifadelerini kullanmıştı.


Express


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