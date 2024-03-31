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Özgür Demirtaş'tan bomba seçim yorumu! 'İktidar partisine tarihi ders...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.03.2024 21:31
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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı. İlk gelen seçim sonuçlarına göre yerel seçime CHP damga vurdu. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan da seçim yorumu gecikmedi. Demirtaş'ın 'iktidar partisine tarihi ders...' sözleri sosyal medyayı salladı.

Özgür Demirtaş'tan bomba seçim yorumu! 'İktidar partisine tarihi ders...'

Türkiye bugün sandık başına gitti. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullandı.

Seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa koştu. Ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Heyecanla takip edilen seçim sonuçlarına göre, yerel seçime CHP damga vurdu.

SEÇİM BIÇAK SIRTI İLERLİYOR

AK Parti'de bulunan Üsküdar, Çatalca, Bahçelievler, Ümraniye, Bayrampaşa, Tuzla, Beyoğlu, Sancaktepe gibi ilçeler CHP'ye geçerken birçok yerde seçim bıçak sırtı ilerliyor. İlk gelen seçim sonuçlarına göre yapılan değerlendirmelere bir yorum da Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.

demir taş twet

'İKTİDAR PARTİSİNE...'

Demirtaş sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda; ''İktidar partisine tarihi bir ders verilmiş gibi gözüküyor. Nas Ekonomi Politikası duvara tosladı.

Umarım bundan ders çıkarılır ve bir daha hiçbir siyasi parti bilimsel gerçeklerin dışına çıkmaz.'' ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın bu sözleri kısa sürede gündem oldu.


Yerel Seçim 2024


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