Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım! Piyasalardaki hareketlilikten sonra... 4 kelimeyle ifade etti

Piyasalarda herkesin dikkatle takip ettiği gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir euro, altın ve dolar fiyatlarının ne yönde seyredeceği merak edilirken dolar ve altındaki son yaşanan hareketlilik konuşulmaya başlandı. Dolar 23 TL seviyesini aştı, altın fiyatlarında da rekor geldi. Altın, euro ve dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken uzmanların görüşleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN TWEET

Sosyal medyadan ekonomiye dair gündem yaratan açıklamalar yapan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, çok konuşulacak bir paylaşım daha yaptı. Demirtaş'ın o tweeti tek bir cümleden oluştu. Demirtaş, dikkat çeken paylaşımında "Top yere düşmeden sekmez…!" ifadelerini kullandı.