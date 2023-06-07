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Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım! Piyasalardaki hareketlilikten sonra... 4 kelimeyle ifade etti

07.06.2023 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve altındaki hareketlilik gündem oldu. Yükselişe geçen dolar, 23 TL seviyesini aşarak rekor kırdı. Benzer şekilde yükseliş kaydedilen altında da fiyatların rekor kırdığı görüldü. Piyasalardaki son durum herkes tarafından merakla takip edilirken ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım! Piyasalardaki hareketlilikten sonra... 4 kelimeyle ifade etti

Piyasalarda herkesin dikkatle takip ettiği gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir euro, altın ve dolar fiyatlarının ne yönde seyredeceği merak edilirken dolar ve altındaki son yaşanan hareketlilik konuşulmaya başlandı. Dolar 23 TL seviyesini aştı, altın fiyatlarında da rekor geldi. Altın, euro ve dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken uzmanların görüşleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN TWEET

Sosyal medyadan ekonomiye dair gündem yaratan açıklamalar yapan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, çok konuşulacak bir paylaşım daha yaptı. Demirtaş'ın o tweeti tek bir cümleden oluştu. Demirtaş, dikkat çeken paylaşımında "Top yere düşmeden sekmez…!" ifadelerini kullandı.

özgürrrr

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