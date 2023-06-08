Özgür Demirtaş’tan 'dolar' yorumu: 'Hemen 25 lira olmalı, her gün 30 kuruş artınca...'

Dolar/TL kuru tüm zamanların en yüksek seviyesini görüp yönünü 24 lira seviyelerine doğru kırarken Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ekonomistler tarafından piyasada normalleşme olarak adlandırılan dolar kurundaki yükseliş için Demirtaş da, “İhracatçının rahatlaması için dolar hemen 25 TL olmalı” şeklinde açıklamada bulundu.

İzmir Atatürk OSB sanayicileri ve İAOSB Özel Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile bir araya geldi, dolardan enflasyona, üretimden ihracata kadar sanayicilerin merak ettiği konulara değinerek soruları yanıtladı. Demirtaş, dolar kurunun yavaş yavaş artırılmasının doğru olmadığını, bu şartlarda yabancı yatırımcının ülkeye gelmeyeceği değerlendirilmesinde bulundu.

“DOLAR 25 TL OLMALI”

Doların minimum 25 TL seviyelerinde olması gerektiğini söyleyen Demirtaş, “İhracatçının biraz rahatlaması gerekiyor, hele ki temmuz ayında asgari ücrete zam gelirse dolar 28 TL seviyelerine gelmesi gerekir. Hükümet kendini sıkıştırıyor. Dolar birden olması gereken seviyelere çıkarılmalı artık enflasyon riskini aldık” dedi.

KUR KORUMALI MEVDUAT YORUMU

Dövize olan talebin baskılanması için oluşturulan ve 125 milyar dolar seviyelerine ulaşan Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) oluşturulmasının yanlış olduğunu da ifade eden Demirtaş, “KKM hiç olmamalıydı. Bu gibi enstrümanlara karşıyım, KKM sadece sonucu erteledi, doları sönümlendirdi ama bunun bir bedeli oldu. 125 milyar dolarlık KKM şu demek, KKM’li olan herkes dolara yatırım yapmıştır aslında, ama çıkıp dolar almadılar henüz. Onlar çıkıp dolar alırsa acayip şeyler olur, o nedenle KKM’yi hızlı bir şekilde bozmayacaklar yavaş yavaş yapacaklar, ani şekilde bozulması katastrofik etki gösterir. Yapılması doğru muydu? Hayır yanlıştı net olarak” diye değerlendirmede bulundu.

“PİYASADA KREDİ YOK”

Ekonominin başına Mehmet Şimşek’in getirilmesini de olumlu karşıladığını belirten Demirtaş, “Ülkemi seven bir insan olarak diyorum ki iyi ki de Mehmet Şimşek geldi, gelmemesi durumunda daha olumsuz şeyler yaşanabilirdi" dedi.

Yerel seçimlere dikkat çeken Özgür Demirtaş, “Sizlerle 6 ay önce buluşabilseydik, kredi çekmenizi önerirdim. Şimdi piyasada kredi yok belli bir süre de olmayacak. Bu durumun enflasyona ciddi şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Dolar/TL’nin ederi bugün ihracatçılar için minimum 24-25 TL olmalı. Azar azar her gün 30 kuruş artırıyorlar, ben olsam bugün 24’e bırakırım, neden azar azar bırakıyorsun azar azar bırakınca kendi talebini yaratıyorsun. Millet her gün 30 kuruş artınca dolar alıyor. Hâlbuki çıkarın 24’e Haziran 22’de kaldırın yüzde 25’i. Mehmet Şimşek bunu yapabilir" diye konuştu.



