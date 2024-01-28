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  4. Özgür Demirtaş, "TL'nin ciddi enflasyonu var" dedi, yatırımcıları uyardı: "TL bazında bir şeyin 20 yılda 3 katına çıkması bir şey ifade etmiyor"

Özgür Demirtaş, "TL'nin ciddi enflasyonu var" dedi, yatırımcıları uyardı: "TL bazında bir şeyin 20 yılda 3 katına çıkması bir şey ifade etmiyor"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.01.2024 08:17 | Son Güncelleme:
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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, enflasyonu yüksek olan para birimlerinin kumbaraya atılmayacağını belirterek yatırımcıları uyardı.

Özgür Demirtaş, "TL'nin ciddi enflasyonu var" dedi, yatırımcıları uyardı: "TL bazında bir şeyin 20 yılda 3 katına çıkması bir şey ifade etmiyor"

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Enflasyonu olan para birimi kumbaraya atılmaz" sözleriyle yatırımcıları uyardı. Demirtaş, Türk Lirası'nın ciddi enflasyonunun olduğunu belirterek, "Örneğin Borsa İstanbul'da TL bazlı yatırımınız var ise bu yatırıma TL cinsinden bakılmaz. Çünkü TL'nin ciddi enflasyonu var. Dolar cinsinden bakmak daha doğrudur." değerlendirmesini yaptı.

Demirtaş yatırımcılara uyarılarını X hesabından paylaştı. Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Arkadaşlar Yatırım Performansınız ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum size:

1) Daha önce size video çekip, Twit yazıp, Enflasyonu olan para birimi Kumbaraya atılmaz demiştim.

2) Aynı şekilde Yatırımlarınızın performansına Enflasyonu olan Para Birimi Cinsinden Bakılmaz.

Örneğin Borsa İstanbul'da TL bazlı yatırımınız var ise bu yatırıma TL cinsinden bakılmaz. Çünkü TL'nin ciddi enflasyonu var. Dolar cinsinden bakmak daha doğrudur.

Ancak Dolar cinsinden baktıktan sonra bir de Doların Enflasyonunu performanstan çıkarmak lazım.

Yani TL bazında bir şeyin 20 yılda 3 katına, 5 katına, 10 katına, 20 katına çıkması bir şey ifade etmiyor."*

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Enflasyon Türk lirası Özgür Demirtaş yatırım dolar uyarı
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