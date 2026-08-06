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Özgür Erdursun emekli için 'ilk hesap ortaya çıktı' dedi

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanması gözleri yıl sonu enflasyonuna ve buna bağlı gerçekleşecek maaş artışlarına çevirdi. Ocak zammı için ilk veri gelirken beklentiler de merak ediliyor. Özgür Erdursun, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Erdursun emekli için 'ilk hesap ortaya çıktı' dedi
Hande Dağ

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler önümüzdeki dönemde nasıl bir tablonun ortaya çıkacağına ve beklentilere çevrildi.

Özgür Erdursun emekli için ilk hesap ortaya çıktı dedi 1

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki yazısında "Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 31,90 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 29,14, IMF ise yüzde 28,6 olarak öngörüyor. Merkez Bankası’nın resmi tahmini ise yüzde 26 seviyesinde bulunuyor" dedi.

Özgür Erdursun emekli için ilk hesap ortaya çıktı dedi 2

Beklentilerin, yıl sonunda enflasyonun yüzde 30'un altına gerileyebileceğine işaret ettiğini belirten Erdursun, "Enflasyonun düşmesi, fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor. Fiyatlar artmaya devam ediyor, yalnızca artış hızı yavaşlıyor. Ücretler ve aylıklar ise artırıldıkları ilk günden itibaren yeniden enflasyon karşısında erimeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

Özgür Erdursun emekli için ilk hesap ortaya çıktı dedi 3

Temmuz ayında en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseldiğini anımsatan Erdursun, milyonlarca emeklinin bu artışın farkını henüz almadığını, 23 bin 552 TL'ye tamamlanan aylık farklarının 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatırılacağını vurgulayarak "Yani emeklinin cebine henüz girmeyen para bile açıklanan temmuz enflasyonu nedeniyle değer kaybetmiş oldu" dedi.

Erdursun devamında şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz 2026’da 23.552 TL olan en düşük aylığın Ağustos 2026 başı itibarıyla reel değeri

ENAG: 22.850,49 TL
İTO: 23.076,62 TL
TÜİK: 23.140,11 TL

Bu tablo, enflasyonun ücretler ve emekli aylıkları üzerindeki etkisini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Maaş artışı yapılmış olsa bile ödeme tarihine kadar geçen sürede dahi satın alma gücü aşınmaya devam ediyor"

Özgür Erdursun emekli için ilk hesap ortaya çıktı dedi 4

"2027 OCAK AYINDA EMEKLİLER NE KADAR FARK ALIR? İLK HESAP ORTAYA ÇIKTI"

Temmuz enflasyonunun açıklanmasıyla beraber 2026'nın ikinci 6 aylık dönemine dair enflasyon farkının da yavaş yavaş şekillenmeye başladığını belirten Erdursun IMF'nin yıl sonu için öngördüğü yüzde 28,6, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ise yüzde 29,14 seviyesindeki enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi halinde Ocak 2027 döneminde emekli ve memurların alacağı artışların da büyük ölçüde netleşeceğini aktardı.

Özgür Erdursun emekli için ilk hesap ortaya çıktı dedi 5

Devamında Erdursun şu ifadeleri kullandı:

"Buna göre; 2027 Ocak ayında beklenen artışlar:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yaklaşık %9 - %9,5
Memur ve memur emeklileri: Yaklaşık %7 - %7,5 oranında enflasyon farkı ve toplu sözleşme kaynaklı artış alabilecek"

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emekli maaşı Enflasyon emekli emekli zammı Özgür Erdursun
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