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Özgür Erdursun emekli ve memur zammı için tek tek hesapladı 'Asıl belirleyici o olacak'

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi Eylül enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası Ocak 2027 maaş zammı için hesaplamalar yapmaya başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memuru yakından ilgilendiren rakamları verdi.

Özgür Erdursun emekli ve memur zammı için tek tek hesapladı 'Asıl belirleyici o olacak'
Hande Dağ

Emekli ve memurun gözü kulağı enflasyon rakamlarında ve yapılan hesaplamalarda. TÜİK tarafından Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıkarken şimdi gözler Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonlarına çevrildi. Böylece kalan 3 ayın daha enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak 2027 maaş zammı netleşecek. Ancak milyonlar şimdiden maaş zammı hesaplamaları yapmaya başladı. Uzman isimden emekli ve memur zammına dair çarpıcı değerlendirmeler geldi.

Özgür Erdursun emekli ve memur zammı için tek tek hesapladı Asıl belirleyici o olacak 1

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Dünya Gazetesi'ndeki yazısında değerlendirmelerini aktaran Erdursun "Bizim tahminimiz 2026 yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 28 civarında gerçekleşmesi yönünde. Bu bir tahmindir; kesin oran, yılın son üç aylık verileriyle ortaya çıkacaktır" dedi.

Özgür Erdursun emekli ve memur zammı için tek tek hesapladı Asıl belirleyici o olacak 2

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM SENARYOSU

2026'nın ilk 6 aylık enflasyonunun yüzde 17,76 olarak gerçekleştiğini anımsatan Erdursun, yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması durumunda, 2026 yılının ikinci altı aylık enflasyonunun yaklaşık yüzde 8,70 olacağını belirtti. Erdursun, bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 aylık artışının da yaklaşık yüzde 8,70 seviyesinde gerçekleşeceğini kaydetti.

Özgür Erdursun emekli ve memur zammı için tek tek hesapladı Asıl belirleyici o olacak 3

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına göre örnek hesaplamaları da yapan Erdursun, 25 bin TL aylık alan bir emeklinin aylığının yaklaşık 27 bin 175 TL'ye, 30 bin TL aylık alanın aylığının 32 bin 610 TL'ye, 40 bin TL aylık alanın aylığının 43 bin 480 TL'ye çıkacağını belirtti. Diğer yandan en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da emekliler tarafından merak ediliyor. 23 bin 552 TL'lik en düşük ödeme tutarının aynı oranda artırılması halinde ise rakamın yaklaşık 25 bin 601 TL'ye ulaşabileceğini kaydeden Erdursun, ancak en düşük emekli aylığı olarak ödenen bu taban tutarın yükseltilmesinin ayrıca yasal düzenleme gerektirdiğini vurguladı.

Özgür Erdursun emekli ve memur zammı için tek tek hesapladı Asıl belirleyici o olacak 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memurlar ve memur emeklileri bakımından hesaplamanın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olduğunu aktaran Erdursun, bunun nedeni olarak toplu sözleşme zamlarının enflasyon farkı hesabında dikkate alınmasını işaret etti. 2026 yılının ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme artışı var. Ayrıca 2027 yılının ilk altı ayı için ise yüzde 5 toplu sözleşme artışı uygulanacak.

Özgür Erdursun emekli ve memur zammı için tek tek hesapladı Asıl belirleyici o olacak 5

Erdursun, yılın ikinci 6 aylık enflasyonunun yüzde 8,70 olması durumunda, önce yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşan enflasyon farkının hesaplanacağını, sonrasında Ocak 2027 için yüzde 5'lik toplu sözleşme artışının uygulanacağını aktardı. Bu hesaplamayla Erdursun, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 toplam artışının yaklaşık yüzde 6,67 olabileceğini belirtti.

Özgür Erdursun emekli ve memur zammı için tek tek hesapladı Asıl belirleyici o olacak 6

Memur ve memur emeklilerinin artışının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışından düşük olduğuna da işaret eden Erdursun "Temmuz 2027’de de benzer bir tabloyla karşılaşılması mümkündür. Çünkü 2027’nin ilk yarısı için yüzde 5, ikinci yarısı için yüzde 4 toplu sözleşme artışı belirlenmiştir. Enflasyon farkının hesaplanma biçimi nedeniyle memur ve memur emeklilerinin artış oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha düşük kalabilir" ifadelerini kullandı.

Özgür Erdursun emekli ve memur zammı için tek tek hesapladı Asıl belirleyici o olacak 7

"ÇOK BÜYÜK BİR ARTIŞ BEKLENTİSİ OLUŞTURMAK DOĞRU OLMAZ"

Ayrıca Erdursun "Yüzde 28 yıl sonu enflasyon senaryomuz gerçekleşirse ortaya çıkacak yüzde 8,70 ve yüzde 6,67’lik artışlar, yüksek enflasyon ortamında emekli ve çalışanların alım gücünde güçlü bir iyileşme sağlamayacaktır. Bu nedenle Ocak 2027 için çok büyük bir artış beklentisi oluşturmak doğru olmaz" dedi.

Özgür Erdursun emekli ve memur zammı için tek tek hesapladı Asıl belirleyici o olacak 8

Diğer yandan seyyanen artış ve refah payı gibi konular da milyonlar tarafından merak ediliyor. Bununla ilgili ise "Asıl soru, yasal enflasyon artışlarının üzerine ilave bir düzenleme yapılıp yapılmayacağıdır. Seyyanen artış, refah payı veya intibak benzeri bir düzenleme gündeme gelmezse özellikle düşük aylık alan emekliler açısından Ocak artışı sınırlı kalacaktır" ifadelerini kullanan Erdursun, "Yıl sonuna doğru gözler yalnızca TÜİK’in Ekim, Kasım ve Aralık verilerinde değil, ekonomi yönetimi ve Meclis’ten gelebilecek seyyanen zam, refah payı ve intibak adımlarında da olacak" dedi.

Özgür Erdursun emekli ve memur zammı için tek tek hesapladı Asıl belirleyici o olacak 9

"ASIL BELİRLEYİCİ KONU..."

Emekli ve memur için 3 aylık enflasyon verisinin daha olduğunu vurgulayan Erdursun, kendilerinin yüzde 28 yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yaklaşık yüzde 8,70, memur ve memur emeklilerinde yaklaşık yüzde 6,67 artışın ortaya çıkacağını kaydedip özellikle emekliler açısından asıl belirleyici konunun, bu oranların üzerine bir refah payı, seyyanen artış, intibak veya en düşük aylığa yönelik ilave yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağının olacağını aktardı.

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