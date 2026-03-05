FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Özgür Erdursun memur ve emeklinin maaş tablosunu ortaya çıkardı!

TÜİK’in açıkladığı verilere göre iki aylık enflasyon farkı belli oldu. Memur ve emeklinin maaşını belirleyen enflasyon farkına göre ise maaş hesapları yapılmaya başlandı. 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zam oranları kesinleşiyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, memur ve emekli için tahmini zam oranlarını hesapladı. İşte detaylar…

Özgür Erdursun memur ve emeklinin maaş tablosunu ortaya çıkardı!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

SSK’lı ve Bağ-Kur’lu 6 aylık enflasyon farkını, memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile zam alıyor. Milyonlarca vatandaş yeni maaşlarını öğrenmek için TÜİK’in açıklamalarını yakından takip ediyor.

Özgür Erdursun memur ve emeklinin maaş tablosunu ortaya çıkardı! 1

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84; Şubat ayında ise yüzde 2,96 oldu. Böylece iki aylık enflasyon farkı yüzde 7,94olarak hesaplandı. ENAG’ın verilerine göre enflasyon farkı yüzde 10,58; İTO’nun verilerine göre ise yüzde 8,59 oldu.
Özgür Erdursun memur ve emeklinin maaş tablosunu ortaya çıkardı! 2

MAAŞLAR ERİDİ

Hem çalışanların hem de emeklilerin %7,94 ile %10,58 arasında kayıp yaşadığını kaydeden Erdursun, şu sözleri kullandı:

“Asgari ücrette iki aylık enflasyon farkına göre 2 bin 230 TL kayıp yaşadı. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ise maaşının 3’te 2’si erimiş durumda. Bu yıl ilk 6 ayda enflasyon beklentisi yüzde 13 ile yüzde 15 arasında”

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALIR?

Dünya Gazetesi’ndeki köşesinde Erdursun, böyle bir durumda memur ve memur emeklilerinin yüzde 9 ile yüzde 11 zam alabileceğini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 13 ile yüzde 15 arasında zam alabileceğini kaydetti.
Özgür Erdursun memur ve emeklinin maaş tablosunu ortaya çıkardı! 3

TEMMUZ’DA MAAŞLAR KAÇ TL OLACAK?

Son olarak Erdursun, SSK ve Bağ-Kur, memur ve memur emeklisinin Temmuz’da ne kadar zam alırsa maaşının kaç TL olacağını şu şekilde hesapladı:

Özgür Erdursun memur ve emeklinin maaş tablosunu ortaya çıkardı! 4

Özgür Erdursun memur ve emeklinin maaş tablosunu ortaya çıkardı! 5

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık ekipleri sınır kapısında yakaladı! Değeri 1.3 Milyar TLBakanlık ekipleri sınır kapısında yakaladı! Değeri 1.3 Milyar TL
Güvenli liman arayışı: Altın yerinde durmuyor! Fiyatlarda hareketlilikGüvenli liman arayışı: Altın yerinde durmuyor! Fiyatlarda hareketlilik

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bağkur emekli ssk Özgür Erdursun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.