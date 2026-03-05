Özgür Erdursun memur ve emeklinin maaş tablosunu ortaya çıkardı!

SSK’lı ve Bağ-Kur’lu 6 aylık enflasyon farkını, memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile zam alıyor. Milyonlarca vatandaş yeni maaşlarını öğrenmek için TÜİK’in açıklamalarını yakından takip ediyor.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84; Şubat ayında ise yüzde 2,96 oldu. Böylece iki aylık enflasyon farkı yüzde 7,94olarak hesaplandı. ENAG’ın verilerine göre enflasyon farkı yüzde 10,58; İTO’nun verilerine göre ise yüzde 8,59 oldu.
Hem çalışanların hem de emeklilerin %7,94 ile %10,58 arasında kayıp yaşadığını kaydeden Erdursun, şu sözleri kullandı:
“Asgari ücrette iki aylık enflasyon farkına göre 2 bin 230 TL kayıp yaşadı. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ise maaşının 3’te 2’si erimiş durumda. Bu yıl ilk 6 ayda enflasyon beklentisi yüzde 13 ile yüzde 15 arasında”
Dünya Gazetesi’ndeki köşesinde Erdursun, böyle bir durumda memur ve memur emeklilerinin yüzde 9 ile yüzde 11 zam alabileceğini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 13 ile yüzde 15 arasında zam alabileceğini kaydetti.
Son olarak Erdursun, SSK ve Bağ-Kur, memur ve memur emeklisinin Temmuz’da ne kadar zam alırsa maaşının kaç TL olacağını şu şekilde hesapladı:
