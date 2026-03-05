Özgür Erdursun memur ve emeklinin maaş tablosunu ortaya çıkardı!

SSK’lı ve Bağ-Kur’lu 6 aylık enflasyon farkını, memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile zam alıyor. Milyonlarca vatandaş yeni maaşlarını öğrenmek için TÜİK’in açıklamalarını yakından takip ediyor.

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84; Şubat ayında ise yüzde 2,96 oldu. Böylece iki aylık enflasyon farkı yüzde 7,94olarak hesaplandı. ENAG’ın verilerine göre enflasyon farkı yüzde 10,58; İTO’nun verilerine göre ise yüzde 8,59 oldu.



MAAŞLAR ERİDİ

Hem çalışanların hem de emeklilerin %7,94 ile %10,58 arasında kayıp yaşadığını kaydeden Erdursun, şu sözleri kullandı:

“Asgari ücrette iki aylık enflasyon farkına göre 2 bin 230 TL kayıp yaşadı. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ise maaşının 3’te 2’si erimiş durumda. Bu yıl ilk 6 ayda enflasyon beklentisi yüzde 13 ile yüzde 15 arasında”

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALIR?

Dünya Gazetesi’ndeki köşesinde Erdursun, böyle bir durumda memur ve memur emeklilerinin yüzde 9 ile yüzde 11 zam alabileceğini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 13 ile yüzde 15 arasında zam alabileceğini kaydetti.



TEMMUZ’DA MAAŞLAR KAÇ TL OLACAK?

Son olarak Erdursun, SSK ve Bağ-Kur, memur ve memur emeklisinin Temmuz’da ne kadar zam alırsa maaşının kaç TL olacağını şu şekilde hesapladı: