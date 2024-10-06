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Özgür Erdursun uyardı: EYT hakkınızı kaybedebilirsiniz! O tarihe kadar halletmeyenler için büyük risk... Tarih vererek anlattı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.10.2024 07:38
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Emekli olmayı bekleyen birçok emekli adayı için SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik bir uyarı geldi. Erdursun, SSK'dan emekli olma hakkını kaybetme ihtimali olan vatandaşların olduğunu aktararak ne yapmaları gerektiğini anlattı. Erdursun, vatandaşların EYT hakkını kaybetmemesi için kritik uyarılar da bulundu.

Özgür Erdursun uyardı: EYT hakkınızı kaybedebilirsiniz! O tarihe kadar halletmeyenler için büyük risk... Tarih vererek anlattı!

SSK'lı olup ardından Bağ-Kur'a geçiş yapan vatandaşlar için SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik bir uyarı geldi. Erdursun, vatandaşları EYT hakkını kaybetmemeleri için tarih vererek uyarılarda bulundu.

ALTIN ÇİZEREK UYARDI

Ekonomim'in haberine göre, Erdursun,"On binlerce EYT'li vatandaş, SSK’dan emekli olma hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ancak birçok kişi bu durumun farkında değil" diyerek yapılması gerekenleri bir bir anlattı.
Erdursun, 8 Eylül 1999 öncesinde SSK'lı olup ardından Bağ-Kur'a geçen vatandaşların için Ekim 2024 sonunun büyük bir önem taşıdığını aktardı ve çıkış işlemlerinin tamamlanması gerektiğini söyledi.

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1 Mayıs 2021'den sonra Bağ-Kur'a başlayanlar için bir sorun olmadığını belirten Erdursun, sorun olacak tarihleri de tek tek verdi. Erdursun şu sözleri sarf etti:

Bu tarihten önce Bağ-Kur’a geçmiş olanların 30 Ekim 2024’e kadar Bağ-Kur’dan çıkış yapmaları gerekiyor. Eğer 30 Ekim 2024’e kadar Bağ-Kur’dan çıkış yapılmaz ve 1261 günün üzerinde Bağ-Kur primi ödenmişse, emeklilik statüsü otomatik olarak SSK’dan Bağ-Kur’a geçiyor. Bağ-Kur’dan emekli olmak, SSK’ya göre daha fazla prim ödeme süresi ve daha düşük emekli maaşı anlamına geliyor. Bu nedenle, birçok kişi için bu durum ciddi bir dezavantaj yaratabilir”

ÇÖZÜMÜ DE ANLATTI

Söz konusu düzeltme 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup, daha sonra Bağ-Kur'a geçenler, kendi işyeri olanlar, şirket ortakları veya esnaf siciline kayıtlı kişiler, 1 Mayıs 2021 öncesinde Bağ-Kur borçları silinenleri ilgilendiriyor. Erdursun, sorunu sözmek için “Bağ-Kur'dan çıkış yapmak için ise iş yerinizi kapatabilir, şirket ortaklığından ayrılabilir ya da başka bir işyerinde çalışmaya başlayarak Bağ-Kur’dan çıkış yapabilirsiniz” dedi ve “Eğer bu tarihten sonra çıkış yapsanız bile, 1261 günden fazla Bağ-Kur priminiz varsa, emeklilik statünüz Bağ-Kur olarak belirlenecek” uyarısını yineledi.

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EKİM SONUNA KADAR HALLEDİLMELİ

Emekli olacakların ekim sonuna kadar gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor. Değişiklik yapılmazsa daha uzun bir çalışma süresiyle karşılaşılabilir. Bu aynı zamanda daha düşük bir emekli maaşı anlamına da geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
EYT emekli Özgür Erdursun
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