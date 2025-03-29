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Özgür Özel'in 'MASAK raporları' iddialarına Bakan Şimşek'ten yanıt! "Savcılık dışında kimsenin müdahalesi söz konusu olamaz"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
29.03.2025 16:24
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP lideri Özgür Özel'in 'MASAK raporlarıyla' ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Şimşek açıklamasında, "MASAK raporları savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz." dedi. Özel Bakan Şimşek'i 'MASAK'a rapor hazırlatmakla' suçlamıştı.

Özgür Özel'in 'MASAK raporları' iddialarına Bakan Şimşek'ten yanıt! "Savcılık dışında kimsenin müdahalesi söz konusu olamaz"

Son dakika: Bakan Şimşek konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapılması gerekliliğinin doğduğunu belirterek paylaşımda bulundu.

BAKAN ŞİMŞEK: "SAVCILIK DIŞINDA KİMSENİN MÜDAHALESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın Devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz."

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özel, Bakan Şimşek hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mehmet Şimşek dünyada demokrat görünüyor ya, o da bu darbenin bir parçasıdır. Mehmet Şimşek, MASAK'a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı, o cuntanın bir parçası olmuştur. Dünyadaki bütün ekonomi çevreleri Mehmet Şimşek'in bir demokrat, ülkeyi akılcı politikalarla yöneten bir iktisatçı değil, bir otokratın emrindeki silahşör, bir otokratın tetikçisi olduğunu görmüştür. Mehmet Şimşek diye birinin ne itibarı vardır ne de bundan sonra bu ülkeye katabileceği bir şey vardır."

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Özgür Özel MASAK
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