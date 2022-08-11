Öztrak'ın 'kaynağı belli olmayan para girişi' iddiasına Bakan Nebati'den yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ekonomi politiklarını eleştirdiği paylaşımlara Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yanıt geldi. Öztrak, yılın ilk yarısında cari açığın yüzde 54'ü yani 17,5 milyar dolar kadar kaynağı belirsiz paranın ülkeye giriş yaptığını iddia etti. Bakan Nebati bu ifadelere, "Sizin de Hazine Müsteşarı olduğunuz dönemden bilmeniz gerektiği üzere ‘net hata noksan’ kalemi, farklı yerlere çekmeye çalıştığınız gibi ‘kaynağı belirsiz’ bir para girişi değildir. Teknik hesaplamalarda zaman uyumsuzlukları, beyan hataları gibi durumları kapsar." karşılığını verdi.

İşte Bakan Nebati ve CHP Sözcüsü Öztrak'ın paylaşımları;



“Sayın Faik Öztrak, sorumsuzca yaptığınız açıklamalara partinizin siyaset çizgisini bildiğimiz için artık hiç şaşırmıyoruz. Ancak büyük resmin sadece bir köşesini gösterip eksik bilgiyle gerçeği çarpıtma çabanız asla kabul edilemez.

Her şeyden evvel sizin pervasızca ‘uyduruk’ diye tabir ettiğiniz model kapsamında ve gelişen koşullara göre devreye aldığımız uygulamalar sayesinde üretimde, büyümede, ihracatta ve istihdamda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmaya devam ediyoruz.

İhracatımızdaki önemli artışa rağmen cari dengedeki bozulmanın ana sebebi küresel çalkantılar sonucunda enerji emtialarında son 2 yıldan bu yana gerçekleşen astronomik fiyat artışlarıdır.

Örneğin dünyada doğalgaz fiyatları salgın başlangıcı olan 2020 yılından bu yana 10 kattan daha fazla bir artış göstermiştir.

İşte tam da bu yüzdendir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Abdülhamid Han sondaj gemimizi de devreye alarak toplamda 2 sismik araştırma ve 4 sondaj gemisiyle dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosu oluşturarak milletimizin hizmetine sunduk.

Cumhurbaşkanımızın bugün 34 Hidroelektrik Santrali'nin açılışını yapması, Mavi Vatan, Karadeniz Doğalgazı, Akkuyu Santrali, devam eden karasal sondaj çalışmaları, yeşil enerji yatırım ve desteklerimiz de hep bu yüzdendir.

Bu kazanımlar, spekülatif ve çarpıtılmış tweetler atarak değil, milletimizle birlikte birçok cephede verdiğimiz kararlı mücadeleler sonucunda elde ettiğimiz kazanımlardır.

KAYNAĞI BELİRSİZ PARA AÇIKLAMASI

Sizin de Hazine Müsteşarı olduğunuz dönemden bilmeniz gerektiği üzere ‘net hata noksan’ kalemi, farklı yerlere çekmeye çalıştığınız gibi ‘kaynağı belirsiz’ bir para girişi değildir. Teknik hesaplamalarda zaman uyumsuzlukları, beyan hataları gibi durumları kapsar.

Eski göreviniz itibarıyla çok iyi bildiğinizi umduğum bu konuda vatandaşlarımızın zihnini bulandırmaya dönük manevralarınızı milletimizin takdirine bırakıyorum.

Cari denge konusuna dönecek olursak, içinde bulunduğumuz 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde enerji hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesinde 8,1 milyar dolar; yıllık bazdaki cari işlemler dengesindeyse 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık.

Büyümenin güçlü olduğu bir dönemde, enerji hariç cari dengedeki bu olumlu görünüm, gerçekleştirdiğimiz yapısal dönüşümlerin bir yansımasıdır.

2020 yılında 28,9 milyar dolar olan enerji faturamız 2021 yılında 50,7 milyar dolara yükselmiştir. Ulaştığımız ekonomik büyüklüğün ve rekor seviyede artan küresel enerji fiyatlarının sonucu olarak bu faturanın 2022 sonunda 100 milyar dolar seviyelerine yükselmesi öngörülmektedir.

Aşağıya enerji hariç cari işlemler dengesi tablosunu da bırakıyorum. Baktığınızda siz de rahatlıkla göreceksiniz ki pandeminin zirve yaptığı 2020 yılı dışında son yıllarda istikrarlı bir enerji hariç cari fazla söz konusudur. Gerçek budur."

FAİK ÖZTRAK NE DEMİŞTİ?

Öztrak, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı;



"1) Nasreddin Hocanın borç ödeme fıkrasına benzer uyduruk bir model piyasaya sürdüler. Faiz inecek, döviz kuru çıkacak, cari açık kapanacak, rezervler dolup taşacak, döviz kuru düşecek, enflasyon gerileyecekti. Sonuç: Cari açık bu yılın ilk yarısında son 11 Yılın rekorunu kırdı.

2) 2022’nin tamamı için hedeflenen cari açık; daha yılın ilk yarısında neredeyse ikiye katlandı. Müteahhit neyi taahhüt ettiğini bilir. Nebati Bakan KKM'den hemen sonra “bu işin sonunda cari fazla vereceğimiz açık” diyordu. Sonuç cari açığın patlaması oldu.

3) Getirdikleri KKM ucubesi ne dövizi ne de cari açığı tuttu. Sadece bütçe dengelerinin ve finansal istikrarın altına konmuş bir atom bombası oldu. Ülkede finansal güven bitti. Güven kalmadığı için bıraktık cari açığın kapanmasını, açığın finansmanında bile sıkıntı başladı.

4) Yılın ilk yarısında cari açığın; yüzde 54'ü (17,5 milyar $) kaynağı belirsiz para girişiyle, yüzde 38'i (12.3 milyar $) döviz rezervleri eritilerek finanse edildi. Bu bile ülkede ne finansal istikrar ne de güven bırakmadıklarının ispatıdır.

5) Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Ne dövizi tutabilen, ne de finansal istikrarı sağlayabilen bu uygulamadan vazgeçin. Milletin sırtına bindirdiğiniz bu yükü alın. Artık ekonomide aklıselime dönün. Maceracı politikaları terk edin. Aksi takdirde yaşanacaklardan siz sorumlusunuz.