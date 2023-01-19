ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Özür grubu atama sonuçları personel.meb.gov.tr sorgulama

Özür grubu yer değiştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. 2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. MEB tarafından yapılan açıklamada özür grubu atama sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmişti.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Özür grubu atama sonuçları 18 Ocak tarihinde açıklandı. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.



Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.



