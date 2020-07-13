FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Padişahları giydiren Buldan bezine talep yağıyor

Padişahları giydiren Buldan bezine talep yağıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2020 12:09 | Son Güncelleme

Denizli’nin dokuma merkezi olan Buldan’da üretilen coğrafi işaret tescilli Buldan bezine ilgi her geçen gün artıyor. Bir zamanlar padişahları giydiren Buldan bezi, başta yurt içi olmak üzere yurt dışından da talep görüyor.

Padişahları giydiren Buldan bezine talep yağıyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde yıllardır üretilen Buldan bezi eski günlerine kavuşuyor. Osmanlı padişahlarını giydiren Buldan bezleri yurt içi ve yurt dışından pek çok talep alıyor. Ünlü mankenler ile podyumlarda yer alan Buldan bezi, kumaşının tamamının pamuk olması ve terletmemesiyle dikkat çekiyor. Yazın serin, kışın ise sıcak tutması sebebiyle her mevsim tercih edilen ve coğrafi işaret ile tescillenen Buldan bezi iç giyimden gömleğe, peştamal ve bornozdan masa örtüsüne kadar pek çok alanda kullanılabiliyor.

33e7d34c-808b-422f-8b64-66a27d4d4e08

'MEVSİMİN EN GÖZDE KUMAŞI OLDU'

Buldan bezinin en büyük özelliğinin terletmemesi olduğunu belirten işletme müdürü Caner Kaymak, “Buldan bezinin özelliği, yüzde yüz doğal pamuk ipliğinden dokunmuş olması ve yaz aylarında kesinlikle terletmeyen bir yapıda kumaş olmasıdır. Bunun neticesinde de son 3 ile 4 senedir tekrardan ilgi görmeye başladı. İçinde bulunduğumuz mevsimin en gözde kumaşı oldu. 2016 yılından beri Ticaret Odasının vermiş olduğu ‘coğrafi işaretli’ ürün statüsünde olduğu için sadece Buldan’da üretimi yapılıp dış pazara gönderilmektedir” dedi.

Son yıllarda yurt dışından yoğun ilgi olduğunu belirten Kaymak, “Buldan bezi, giyim alanında kullanılabilir. Elbise, bluz, pantolon, atlet gibi ürünler yapılmaktadır. Üretilen ürünler yurt içinde sahil kesimlerine gittiği gibi özellikle son yıllarda Avrupa’da ve Amerika’da da ilgi görüyor” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu
'Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk''Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk'
Adınıza açılmış dava olabilir! Adınıza açılmış dava olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

Altın fiyatları yükseldi, vatandaş ona yöneldi

Altın fiyatları yükseldi, vatandaş ona yöneldi

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Devletten iş kurmak isteyenlere büyük destek!

Devletten iş kurmak isteyenlere büyük destek!

Türkiye’nin sanayi devleri açıklandı

Türkiye’nin sanayi devleri açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk

'Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk'

Bakan Pekcan duyurdu! Takibe düşen esnaf kredisine yeniden yapılandırma

Takibe düşen esnaf kredisine yeniden yapılandırma

Bu 4 kurum düzenli gıda yardımı yapıyor! Başvuruda son günlere giriliyor...

Bu 4 kurum düzenli gıda yardımı yapıyor!

Çalışan annelere 9.000 TL’ye varan devlet desteği! Anneler her doğum için ödeme alabiliyor

Çalışan annelere 9.000 TL’ye varan devlet desteği!

Türkiye'nin en büyük firmaları açıklandı

Türkiye’nin sanayi devleri açıklandı

Türkiye'de ilk olacak! Avrupa'nın en büyük çevre projesi, Trakya'da hayat buluyor

Türkiye'de ilk olacak! Avrupa'nın en büyük çevre projesi, Trakya'da hayat buluyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.