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Paha biçilemiyor: Türkiye'de 86 tesisten dünyaya akrep zehri üretimi!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
02.04.2025 10:10
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Akrep türleri, Türkiye'nin önemli endemik değerlerinin başında geliyor. Tıbbi açıdan da büyük önem taşıyan bazı akrep türleri, panzehir üretmek için izin verilen 86 tesiste işlenerek kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılmak üzere başta Almanya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Hindistan olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Paha biçilemiyor: Türkiye'de 86 tesisten dünyaya akrep zehri üretimi!

Zengin bir biyoçeşitliliğe sahip Anadolu topraklarının değerlerinin korunup geliştirilmesi ve ekonomik açıdan gelir sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılırken, dünyada sayıları giderek azalan ancak bununla birlikte tıbbi sebeplerle ihtiyacı artan akrep türlerinin üretimi ile ilgili çalışmalar öne çıkıyor.

ZEHİR İÇİN YETİŞTİRİLİYOR

Özellikle Anadolu topraklarına özgü “Androctonus turkiyensis” (kara akrep) adıyla uluslararası literatüre kaydedilen endemik tür, zehri dolayısıyla tıbbi açıdan büyük değer taşıyor ve panzehir üretimi için yoğun ilgi görüyor. “Hottentotta saulcyi” (Mardin akrebi olarak da bilinen sarı akrep) ve “Leiurus abdullahbayrami” (sarı akrep) de bazı işletmelerde zehri için yetiştiriliyor.

86 TESİSTE AKREP ZEHRİ ÜRETİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili yönetmeliğinin 2020’de yayımlanması sonrası gelişen süreçte Türkiye’de akrep üretim tesisleri kurulmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda Tarım Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce bugüne kadar Şanlıurfa’da 24, Konya’da 8, Elâzığ’da 4, Ankara’da 3, Antalya 3, Gaziantep 3 ve Mardin’de 3 olmak üzere toplam 86 tesise teknik yönden “Proje Uygunluk Görüşü” verildi. Türkiye’nin çeşitli illerinde üretilen ve tıbbi açıdan değer taşıyan akrep zehirlerinin başta Almanya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Hindistan olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

EKONOMİK DEĞERE SAHİP

Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş’un haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, akrep üretimi yapılan tesislerde panzehir üretmek amacıyla elde edilen ürünlerin birçok ülkeye ihraç edildiğinin altını çizerek “Özellikle ekonomik sebeplerle ülkelerin sahip olduğu bu tür değerlerin tabiattan izinsiz toplanmasına ve yurt dışına kaçırılmasına yönelik biyokaçakçılık olayları son yıllarda dünya genelinde artmış durumda.

Biz de bakanlık olarak biyoçeşitliliğimizi korumak adına 2024 yılından itibaren hangi sebeple olursa olsun doğadan akrep türlerinin yakalanmasına yönelik izinleri durdurmuş durumdayız. Aksine hareket edenlerin 557 bin 212 lira tutarında para cezası ile karşı karşıya kalacaklarını bilmelerini isterim. Ülkemizin sahip olduğu nadir biyoçeşitliliğimizi koruma adına tedbirlerimizi kararlılıkla uyguluyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
akrep zehir
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