Pakistan, ekonomik krizi bertaraf etmek için IMF ile görüşmeleri sürdürüyor

The News gazetesindeki habere göre, IMF Pakistan Misyon Şefi Nathan Porter liderliğinde bir heyet, Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar öncülüğünde Pakistanlı yetkililerle başkent İslamabad’da 9'uncu değerlendirme toplantısı görüşmelerini sürdürüyor.

Teknik düzeydeki görüşmelerin ikinci gününde, IMF yetkilileri, bu mali yılda ek sübvanseleri kısıtlamak için Pakistan'dan elektrik fiyatlarını artırmasını istedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen hükümet yetkilisi, gelir ve harcamalar arasındaki boşluğun kapatılması için hükümetin elektrik ve doğal gaz fiyatlarını, vergileri artırması gerektiğini söyledi.

IMF ile görüşmeler, Pakistan Merkez Bankasının döviz rezervlerinin 3,7 milyar dolara düştüğü döneme denk geldi.

Teknik görüşmelerin yarın sona ermesinin ardından politika düzeyindeki görüşmeler başlayacak. Taraflar arasındaki 9’uncu değerlendirme toplantısının 9 Şubat’a kadar tamamlanması bekleniyor.

Gelir ve Maliye Bakanı Dar, çevrim içi katıldığı konferansta, yurt dışında yaşayan Pakistanlılar ile bir toplantı yapılacağını ve burada hayırseverlerden dolar rezervlerinin artması için destek isteyeceklerini söyledi.

IMF İLE ANLAŞMA

Pakistan, IMF ile 2019’da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı.

Temmuz 2022'de yeniden masaya oturulmuş ve IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

Varılan anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1,17 milyar dolar krediyi serbest bırakacağını belirtmişti.

DIŞ BORÇ 274 MİLYAR DOLAR

Siyasi krizler, rupinin dolar karşısında değer kaybetmesi ve enflasyonun artmasının yanında geçen sene yaşanan yıkıcı sel felaketi ve enerji sıkıntısı, ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Pakistan'ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ediyor. Bu durum, ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor.

İslamabad yönetiminin bu mali yılda yaklaşık 30 milyar dolar dış borç ödemesi gerekiyor. (AA)

