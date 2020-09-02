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Palamudun fiyatı düşünce kapış kapış gitti! 1 günde 4 TL düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.09.2020 15:47 | Son Güncelleme

Samsun’da denizlerde balık av sezonunun açılmasından 1 gün sonra tanesi 12 lira olan palamudun fiyatı 8 liraya düştü. Vatandaşlar balıkçılar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Palamudun fiyatı düşünce kapış kapış gitti! 1 günde 4 TL düştü

1 Eylül’de deniz açılan balıkçılar yeni av sezonuna hızlı başladı. İlk gün balıkçı tezgahlarını palamut süslerken, 2. günde ise mezgit, istavrit ve barbun da tezgahlardaki yerini bolca aldı. Sezonun ilk günü tanesi 12 TL’den satılan palamutlar bollaşınca fiyatı 8 TL’ye düştü. Uzun bir süredir balık sezonunun açılmasını bekleyen vatandaşlar, balıkçılar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

'BALIKLAR KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR'

Yeni sezonla birlikte balık satışlarının oldukça arttığını ifade eden balık satıcısı Onur Can Köse, “Dün vatandaşlar çok büyük ilgi gösterdi. Öğleden sonra tezgahtaki tüm balıklar tükendi. Bugün de dünden daha çok ilgi var. Vatandaşlar balık almak için sıra oldular. Palamudun tanesini dün 12 TL’den satmıştık. Bugün ise yaşanan bolluk nedeniyle fiyatı 8 TL’ye düştü. Vatandaşlar en çok palamuda ilgi gösteriyor” dedi.

Bu sene palamudun oldukça bol olduğuna değinen balık satıcısı Kurtça Aydın ise, “2 gündür çok güzel balık satıyoruz. Vatandaşlar balığı özlemiş. Mezgit, barbun, istavritin yanı sıra palamuda büyük ilgi var. Arada kültür balıklarından çipura, levrek, somon ve alabalık da satıyoruz. Bu sene kaptanlarımızdan da aldığımız bilgiye göre palamut çok bol. Bolluk böyle giderse her gün palamudun fiyatı düşer” diye konuştu.

Samsun’da palamudun tanesi 8 TL'den satılırken, mezgit 20, istavrit 15, barbun 20, çipura, somon, levrek ve alabalığın kilosu ise 30 TL’den alıcı buluyor.

KAYNAK:İHA

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