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Palamut bereketi! Fiyatı 5 liraya geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.10.2020 14:47 | Son Güncelleme

Karadeniz’de bu yıl bol miktarda avlanan palamut balığının tanesi 5 liraya kadar geriledi. Balıkçılar, ilerleyen günlerde palamut fiyatlarının daha da düşebileceğini belirtiyor.

Palamut bereketi! Fiyatı 5 liraya geriledi

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu sürerken, bolluk görülen palamut balığının iri boyuttakilerinin tanesi 10, daha büyük olanları ise 12 liradan satılıyor. Bu yıl oldukça bol miktarda avlanan palamut balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürürken, küçük boyuttaki palamut balıklarının tanesi ise 5 liradan tezgahlarda satılıyor. Balıkçılar, bu sezon palamut satışlarının oldukça fazla olduğunu ifade ederek, bollaşması durumunda ilerleyen günlerde fiyatların daha da düşebileceğini ifade ediyor.

'VATANDAŞLAR BOL BOL ALIYOR'

Ordu’nun Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Emrah Kılıç, geçen sezon çok az avlanılan palamuta insanların adeta hasret kaldıklarını ifade etti. Bu yıl bol miktarda palamut olduğunu ve insanların talep gösterdiğini anlatan Kılıç, “Büyük boy palamutlar 10-12 liradan satılıyor ve bunlar iki kişiye rahatlıkla yetiyor. Küçük boydaki palamutları ise tanesi 5 liradan satıyoruz. İnsanlar şimdiden bol bol alıyor, dondurucu dolaplarda muhafaza etmek için de alanlar var” dedi.

Balıkçı Mert Gültekin ise sezonun güzel geçtiğini ifade ederek, en çok palamut balığının tercih edildiğini aktardı. Gültekin, insanların kırmızı ete oranla daha çok balık tüketmesi gerektiğini ifade ederek, ilerleyen günlerde balıkların daha da bollaşması durumunda fiyatların düşüşe geçebileceğini aktardı.

Öte yandan, tezgahlarda kalkan balığının kilosu 150, çinakop 40, barbun 30, istavrit 25, sargan 35, mezgit 40, somon 35, çipura 40 ve levrek 45 liradan, palamut ise boyutuna göre 5 ile 12 lira arasından satılıyor.

Kaynak: İHA

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