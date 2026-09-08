Palamut fiyatı dibe vurdu: 200 TL’den 60 TL’ye düştü, vatandaş tezgâha akın etti

1 Eylül'de av sezonun başlamasının ardından tanesi 200 TL ile tezgahları doldurdu. Bartın'da yaklaşık bir haftadır tanesi, 125 TL'den satılan palamut, son günlerde yaşanan balık bereketi fiyatlara da yansıdı. Palamutun fiyatı, kentteki bir çok bayık tezgahında tanesi 100 TL'ye düşerken, rekabetin de etkisiyle bazı balıkçılar palamutun adedini 60 TL'den satmaya başladı.

AKIN AKIN PALAMUT ALDILAR

Bartın Kemerköprü Mahallesi Davut Fırıncıoğlu Caddesi Kapalı Pazar yerinde bulunan bir balıkçı tezgahında tanesi 60 TL'den satılan palamut balığı yoğun ilgi gördü. Yol üstünden geçenlerin fiyatı duyunca durduğu balıkçı tezgahı, kampanyayı duyanların akınına uğradı.

BALIKÇILAR İLGİDEN MEMNUN

Poşet poşet palamut alan vatandaşlar, fiyatın çok uygun olduğunu belirterek, düşen fiyatlarla birlikte balığa doyacaklarını kaydetti. İlgiden memnuniyetini belirten balıkçılar ise, ellerindeki palamut bitene kadar kampanyaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır