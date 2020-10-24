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Palamut fiyatları 20 TL'ye kadar yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.10.2020 09:36 | Son Güncelleme

Sinop'ta etkili olan fırtına, palamut fiyatlarını artırdı. Sezonun ilk günlerinde bolca avlanan palamut fiyatları 20 TL'ye kadar yükseldi.

Palamut fiyatları 20 TL'ye kadar yükseldi

1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının bitmesiyle birlikte, balıkçılar ağlarını denize bırakmaya devam ediyor. Karadeniz’de bolluk yaşanan ve 10 liraya satılan palamut fiyatı, denizdeki fırtına nedeniyle arttı. Sinoplu balıkçıların denize açılamaması nedeniyle sınırlı avlanan palamut tezgahlarda 20 TL'ye satılmaya başlandı.

'10 KASA PALAMUT SATAMADIK'

Sinoplu balıkçı Adem Karabulut (61), "Palamudun fiyatı 20 lira oldu. Fiyat artınca işler de azaldı. Hava şartları bu hafta balıkçıları zorladı, deniz çok dalgalıydı ve balık tutulamadı. O nedenle balık fiyatları arttı. Günde 150- 200 kasa satılıyordu, bugün 10 kasa satamadık. Fiyatlar pahalı olduğu için satamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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