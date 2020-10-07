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Palamut fiyatları ne kadar? Rüzgar nedeniyle artış yaşandı! Palamut ne kadar? İşte 2020 palamut fiyatı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.10.2020 17:16 | Son Güncelleme

Karadeniz’de sert esen rüzgar ile beraber, avcılıkta düşüş yaşandı. Bu durum da palamut fiyatları üzerinde artışa neden oldu. Sofraların en sevilen balıklarından bir tanesi olan palamutu afiyetle tüketmek isteyen vatandaşlar palamut ne kadar sorusunun cevabını arıyor. Peki, palamut fiyatları ne kadar oldu? İşte artış ile beraber 2020 palamut fiyatı

Palamut fiyatları ne kadar? Rüzgar nedeniyle artış yaşandı! Palamut ne kadar? İşte 2020 palamut fiyatı!

Palamut fiyatları hem lezzeti hem de sağlıklı oluşu nedeniyle evinde palamut tüketmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Palamut balığı fiyatı 2020 yılında Karadeniz’de sert esen rüzgar ile beraber yükseldi. Rüzgar nedeniyle avcılıkta düşüş yaşanması nedeniyle palamut fiyatı da arttı. AA muhabirine konuşan Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, bölgede rüzgar hızının zaman zaman 20 km’ye kadar çıktığını aktardı. Sert esen rüzgarın avcılık üzerinden de olumsuz etkilerinin olduğunu belirten Tuncer, birkaç gündür rüzgar nedeniyle avcılıkta düşüşün olduğunu anlattı. Peki, 2020 palamut fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

PALAMUT NE KADAR?

Avcılığın azalması ile beraber palamut fiyatı 2020 de yükseldi. Tuncer, palamudun tane fiyatının bir anda 15 TL seviyesine yükseldiğine işaret etti. Tuncer, iki gün daha rüzgarın bölgede sert esmesinin beklendiğini ve meteorolojik verilerin de bunu gösterdiğini söyledi. Avcılıktaki düşüşün tezgahlara yansıdığını aktaran Tuncer, bir süredir 5-10 TL civarında satılan palamudun tanesinin 15 TL’ye kadar yükseldiğini dile getirdi. Aynı zamanda Tuncer, iki gün içerisinde fiyatın daha da yükselebileceğini söyledi.

Sofraların en sevilen balıklarından bir tanesi olan ve vatandaşların sağladığı yarar nedeniyle sık sık tercih ettiği palamutta fiyat artışı yaşanırken Tuncer, avcılıkla ilgili de konuştu. Tuncer, balıkçılara sert esen rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Kötü durumlar ile karşılamamak için dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti.

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