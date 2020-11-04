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Palamut gitti, vatandaş hamsi için kuyruğa girdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.11.2020 16:29 | Son Güncelleme

Karadeniz’de 2 ay boyunca bolca avlanan palamut bugün itibarıyla yerini hamsiye bırakırken, vatandaşlar kilosu 20 TL’den satılan hamsiyi almak için yoğun kalabalık oluşturdu.

Palamut gitti, vatandaş hamsi için kuyruğa girdi

Fiyatıyla vatandaşın, bolluğuyla da balıkçının yüzünü güldüren palamut Karadeniz’i terk etti. Samsun’da palamudun tezgahlardaki yerini yerli hamsi aldı. Kilosu 20 TL’den satılan hamsiyi almak için vatandaşlar kuyruğa girdi.

Palamudun tezgahlardaki yerini kaybetmesi sonrası vatandaşların hamsi kuyruğuna girdiğini ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, “2 ay çok yoğun şekilde palamut sattık. Şu anda da bol bol hamsi satıyoruz. Bugüne kadar bu kadar bol hamsi çıkmıyordu. Bugün hamsi patladı. Büyük bir yoğunluk var. Vatandaşlar palamuda yedi, doydu şimdi ise sıra hamside. Efsane hamsi geri geldi. Hamsinin kilosu 20, mezgit kilo 20, istavrit 15, barbun 10, somon, alabalık, çipura ve levreğin kilosu ise 30 TL’den satılıyor” dedi.

Hamsinin kapış kapış gittiğini belirten balık satıcısı Onurcan Köse ise, “Palamut bugün tamamen ‘elveda’ dedi. Her gün 100 kasa palamut satıyorduk. Sıra şimdi hamsiye geldi. Bugün çok güzel hamsi geldi. Kilosu 20 TL’den kapış kapış gidiyor. Vatandaş hamsiden memnun kaldı ve bol bol alıyor. Sabah yağmur yağmasına rağmen hava güzel. Hamsiye çok büyük rağbet var. Elimizde yeterli sayıda hamsi yok. Akşam olmadan hamsilerimiz biter” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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