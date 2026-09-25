FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Palamut, hamsi, istavrit... İstanbul'da balık tezgahlarında bolluk başladı

İstanbul'da 1 Eylül'de başlayan yeni balıkçılık sezonu, av miktarındaki artışla tezgahlara bolluk getirdi. Palamut, hamsi, istavrit, mezgit ve tekirdeki yüksek av miktarı esnafın ve vatandaşların yüzünü güldürdü.

Palamut, hamsi, istavrit... İstanbul'da balık tezgahlarında bolluk başladı

İstanbul'da av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle başlayan yeni balıkçılık sezonunda tezgahlar doldu. Elverişli hava ve deniz koşullarının da etkisiyle av miktarı artarken, başta palamut, hamsi ve istavrit olmak üzere birçok balık çeşidinde bolluk yaşanıyor.

İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün, sezonun başlamasının ardından balıkçıların denize açıldığını ve teknelerin dolu döndüğünü söyledi.

Gün, bu sezon balıkçılığın güzel başladığını belirterek, palamut, hamsi ve istavrit başta olmak üzere birçok balık çeşidinin bol olduğunu ifade etti.

PALAMUT 100-150 LİRA ARASINDA

Yaşar Gün, tezgahlardaki fiyatlara ilişkin, "Palamudun fiyatı büyüklüğüne göre 100 ile 150 lira arasında değişiyor. Hamsi bu sene bol, 100 lira, 80 lira fiyatları oluyor. İstavrit de aynı şekilde çok güzel." diye konuştu.

Geçen yıla göre bu sezonun çok farklı olduğunu vurgulayan Gün, "Tekneler dolu dolu geliyor. Balıkçılık sezonu bitene kadar böyle devam eder inşallah. Esnafımız durumdan memnun. Bu yıl vatandaşlar Marmara'da balığa doyacak." ifadelerini kullandı.

BALIK BOLLUĞUNDA SON 10 YILIN EN YÜKSEK SEVİYELERİ

Gün, yağmur ve havaların soğumasıyla balıkların daha da büyümesini beklediğini belirterek şöyle devam etti:

"Böyle havalarda balık daha da büyüyor. İnşallah balık kilonun üzerine de çıkar. Bu durumda balık daha da ucuzlar. Havalar soğuyunca, yağmur olunca balık daha güzel büyür. Balık bolluğu son 10 yılın en yüksek seviyelerinde. Bu sene her çeşit balık var. Ama bolluk olarak şu anda palamut, hamsi, istavrit, mezgit, tekir oldukça fazla. Vatandaşların balığa ilgisi çok güzel. Şu anda bol bol balık yiyorlar, tezgahlar dolu dolu, satışlar da güzel. Yani alan da satan da yiyen de memnun."

Palamut, hamsi, istavrit... İstanbul da balık tezgahlarında bolluk başladı 1

"İNŞALLAH HALKIMIZ BU SENE ÇOK BALIK YİYECEK"

Kumkapı Balıkçılar Çarşısı Derneği Başkanı Erkan Sarıyaprak da balık sezonunun bu yıl çok iyi başladığını söyledi.

Sarıyaprak, "Balık çok bol. Bu sene, son 10 yılın en çok palamutu var. İnşallah daha da bol olacak. Hamsi, istavrit, tekir çok bol bu sene. İnşallah halkımız bu sene çok balık yiyecek. Palamut en çok rağbet görüyor. Palamuttan sonra hamsi, istavrit ve tekir geliyor." dedi.

Yağmur ve soğuk havaların balık miktarı ve lezzeti üzerinde etkili olduğunu belirten Sarıyaprak, şöyle konuştu:

"Yağmur yağarsa palamut biraz daha büyür, daha bol olur, soğuk suda da balık biraz daha lezzetli olur. Daha çok balık bekliyoruz. Bu sene son yılların en bol balığı var. Hem istavrit bol hem hamsi bol hem palamut bol. Vatandaşlarımız mevsimine göre balık yesin. Bu sene mesela eylülde palamut, ekimde lüfer, kasımda sarı kanat yesin. Mevsimine göre vatandaşlar balığı yerse tadına doyamaz."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa'da doğal gaz fiyatları haftalık bazda yüzde 10,5 gerilediAvrupa'da doğal gaz fiyatları haftalık bazda yüzde 10,5 geriledi
Türk Telekom’dan dijital geleceğe yeşil finansman gücüTürk Telekom’dan dijital geleceğe yeşil finansman gücü

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
BM kürsüsünde çağrı cihazı göstererek tüm dünyayı tehdit etti

BM kürsüsünde çağrı cihazı göstererek tüm dünyayı tehdit etti

Netanyahu BM'de boş salona konuştu

Netanyahu BM'de boş salona konuştu

İsrailli futbolcudan skandal gol sevinci! Korner direğini silah yapıp sahayı taradı

İsrailli futbolcudan skandal gol sevinci! Korner direğini silah yapıp sahayı taradı

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Erken final kararı

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Erken final kararı

Mesai ayarlaması Resmi Gazete'de! İş hayatında yeni dönem

Mesai ayarlaması Resmi Gazete'de! İş hayatında yeni dönem

Benzine tüm zamanların en büyük zammı geliyor! 90 TL'yi aşacak

Benzine tüm zamanların en büyük zammı geliyor! 90 TL'yi aşacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.