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Palamutlar hem ağırlığını hem de fiyatını ikiye katladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.09.2020 12:27 | Son Güncelleme

Karadeniz’de 1 Eylül’de başlayan av sezonunun ardından denize açılan tekneler genellikle palamutla dönerken sezon başı, yaklaşık 300 gramı 7,5 TL’den satılan palamutlar şimdilerde hem ağırlığını ile hem de fiyatını ikiye katladı.

Palamutlar hem ağırlığını hem de fiyatını ikiye katladı

Tezgahlarda tanesi 15 TL’den satılan palamutlar müşterilerini beklerken, balıkçılardan Temel Özdemir, tanesi 15 TL’den satılan palamudun fiyatının normal olduğunu söyledi. Özdemir “Şu an sattığımız palamutlar 600-650 gram civarında. Tanesini 15 TL ‘den satıyoruz. Fiyatı normal sayılır. Sezon başında 250-300 gramlık balıklar 7,5-10 TL’den satılıyordu. Şimdi büyüdü dolayısıyla fiyatı da biraz arttı. Sezon henüz başlamadı sayılır. İstediğimiz gibi balık yok balık sanki gitti gibi. Şu an randıman yok. İstavritin kilosu 30 TL. Bol çıksa daha ucuz olur. Kalkan balığının kilosunu 110-120 TL’ye satıyoruz. Fiyat rekoru Kalkan Balığında. Kalkan Balığının kilosu 200-250 TL’ye kadar çıktığı oldu” dedi.

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Balıkçı esnaflarından Mustafa Çanakçı, palamudun dışındaki diğer balık çeşitlerinin fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, “Palamut bugünlerde biraz bol, fiyatı 15 TL civarında. Sezon başında fiyatı 7,5-10 TL idi ancak küçüktü. Şu anda büyüdü 600-700 grama ulaştı. Dolayısıyla irilendiği için fiyatı da ona göre arttı. Diğer balık çeşitleri ise İstavrit 25 TL, Sargan 30 TL, Çinakop 40 TL. Az geldiği için fiyatı da yüksek oluyor. Şu an palamut biraz bol sayılır” diye konuştu.

KAYNAK:İHA


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