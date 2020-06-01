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Palandöken: Şoför esnafı rahat bir nefes alacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.06.2020 17:37 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şehir içi toplu taşıma araçlarında yüzde 50 oranında yolcu taşıma kapasitesi kararının kaldırılmasının şoför esnafına nefes aldıracağını belirtti.

Palandöken: Şoför esnafı rahat bir nefes alacak

Şehir içi toplu taşıma araçlarında yüzde 50 oranında yolcu taşıma kapasitesi kararının kaldırılmasının şoför esnafına nefes aldıracağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar kapsamında, minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri ve belediye otobüsleri gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlarda ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen kapasitenin yüzde 50’si oranında yolcu taşıma kararı yürürlükten kaldırıldı. Bu karar sayesinde, üç aydır müşteri bulamayan ve büyük sıkıntı çeken esnafımız rahat bir nefes alacak. Bu kararın alınmasında emeği geçen yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

'ŞOFÖR ESNAFI RAHATLAYACAK'

Kontrollü sosyal hayat sürecinde alınan bu kararın şoför camiası için sevindirici olduğunu dile getiren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ise, “Korona virüsle mücadele sürecinde üç aydır büyük sıkıntı yaşayan şoför esnafı karar doğrultusunda tam kapasite ile çalışabilecek. Bu da sıkıntıdaki şoför esnafını büyük ölçüde rahatlatacak. Şoförler camiası adına bu karar için yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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