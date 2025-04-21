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Palau'nun para birimi nedir? Palau'nun para biriminin kodu ve sembolü

Palau Cumhuriyeti, Okyanusya’nın batı tarafında yer alan bir ülkedir. Bir ada ülkesi olan Palau, Caroline Adaları’nı Mikronezya ile paylaşmaktadır. Caroline Adaları’nın batı tarafında yer alan 340 civarı adadan meydana gelmektedir.

Palau'nun para birimi nedir? Palau'nun para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Palau ülkesinin topraklarına ilk kez tarihte 3000 yıl kadar önce Güneydoğu Asya adalarından gelmiş olan göçmenler yerleşmiştir. Adalar 16. yüzyılda İspanya tarafından bulunmuştur. Daha sonra sömürgeleştirilmiştir ve ülkede 1 Ekim 1994 tarihinde Serbest Birlik Sözleşmesi ilan edilmiştir.

Palau'nun para birimi nedir?

Toplam yüzölçümü 459 kilometrekare olan ülkenin başkenti Ngerulmud’dur. Ancak ülkenin en büyük kenti Koror kentidir. Palau ada ülkesinde Palauca ve İngilizce olmak üzere kabul görmüş olan 2 adet resmi dil bulunmaktadır. Bunlar dışında Japonca, Tobice ve Sonsorolca ülkede tanınmış olan diğer bölgesel diller olmuştur. Ülkede cumhuriyet 1 Ocak 1981 yılında ilan edilmiştir. Nüfusu yaklaşık olarak 17.907 civarındadır ve bu sayı 2018 yılında ilan edilen yaklaşık sayıdır.

Palau ada ülkesine bağlı olan adalar Okyanusya’nın batı tarafında yer almaktadır. Bu durum da farklı etnik kökenli toplulukların büyük ölçüde birlikte yaşamalarına neden olmuştur. Ada ülkenin yerli halkı ağırlıklı olarak Mikronezyalılar, Melanezyalılar ve Polinezyalılardan oluşmaktadır.

Ekonominin ağırlıklı olarak turizm ve balıkçılıktan oluştuğu ada ülkenin yürütme gücünün başında başkan bulunmaktadır ve başkan dört yılda bir seçilir. Tropikal iklimin hüküm sürdüğü ada ülkede yıllık olarak ortalama sıcaklık 28 derece civarındadır.

Palau'nun para birimi ise Amerikan dolarıdır.

Palau'nun para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Palau’nun ekonomisi balıkçılık, tarım ve turizm üzerine kuruludur. Birleşik Devletler tarafından ekonomi, sosyal hizmetler ve savunma konularında desteklenmektedir. Adaların gayri safi milli gelirinin büyük bir parçasını dış yardımlar oluşturmaktadır. Para birimi ise Amerikan dolarıdır. Amerikan Doları ISO 4217 standartlarına göre USD olarak kısaltılmaktadır.

ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) 4217 bir uluslararası para birimi kodudur. Palau para birimi döviz bürolarında ve uluslararası para piyasalarında Amerikan Doları kullandığı için USD üç haneli kısaltma kodu ile işlem görmektedir. Amerikan doları dünya genelinde kullanılan en yaygın para birimlerinden biridir ve Palau’da da kullanılmaktadır.

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